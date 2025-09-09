Bruna sai do Big Brother Verão e protagoniza o reencontro mais esperado: «71 dias de distância»

Bruna deixou a casa do Big Brother Verão no passado domingo, 7 de setembro, e ao sair do estúdio teve o reencontro mais ansiado de todos com o companheiro, Karllos.

Nas redes sociais, a cantora partilhou um vídeo carregado de emoção desse mesmo momento.

«Foram 71 dias de distância, mas nenhum capaz de diminuir este amor. Bruna e Karllos mostraram que quando é verdadeiro, nem o tempo, nem a distância conseguem abalar.», pode ler-se, na legenda da publicação.

Os fãs ficaram rendidos às imagens apaixonantes, onde Bruna e o companheiro surgem perdidos num forte abraço e a cantora não conteve as lágrimas.

«Vocês são lindos e eu gosto muitooooo de vocês ❤️», «O verdadeiro significado de amor❤️», «Quando casar quero que seja assim.🥹🤞🏻», «Quem é que está a cortar cebolas? 😭🥹🥹💘», «Que amor tão bonito ❤️», «Bruna 😍 que o amor a felicidade e a sorte andem sempre de mãos dadas ❤️ quem semeia amor só pode colher coisas boas❤️❤️», «Coisinhas mais boas ❤️❤️❤️ Este amor é tão mas tão lindo! ❤️❤️❤️», pode ler-se, nos comentários.

Veja aqui o momento em questão: