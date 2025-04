Bruno de Carvalho derrete seguidores com imagens ternurentas em família: «Isto é Vida!»

Bruno de Carvalho, ex-concorrente do Big Brother Famosos e do Secret Story - Desafio Final, voltou a encantar os seguidores ao partilhar um momento especial ao lado de uma das filhas. Na madrugada desta terça-feira, 1 de abril, o DJ publicou no Instagram uma fotografia cheia de ternura, destacando a importância da família.

«De volta com os meus dois amores», escreveu Bruno, referindo-se à mãe, Ana de Carvalho, e à filha mais velha, Ana Catarina. O antigo presidente do Sporting rematou a mensagem com um toque emotivo: «Isto é vida! Amo-vos muito».

Veja aqui a imagem:

