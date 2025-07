Surpresa: Bruno de Carvalho vai ter um novo 'papel' na sua vida... e vai ficar boquiaberto

Bruno de Carvalho foi presidente do Sporting Clube de Portugal, foi concorrente de reality shows, é empresário, DJ e, agora, vai estrear-se num novo papel!

O ex-concorrente do Big Brother Famosos e da Casa dos Segredos - Desafio Final prepara-se para se lançar na área da representação, através da peça de teatro "Bardamerda para o Terrorista", da sua própria autoria.

«Está a ser uma descoberta fantástica. Encontrar a personagem, viver o texto, sentir o público, mesmo que ainda só em ensaio, é algo transformador. Estou a gostar mesmo muito. E tenho a certeza que o público vai adorar», confessou, numa entrevista ao site da Selfie.

Bruno de Carvalho mergulhou neste projeto em 2021, mas só agora é que começa tudo a ganhar forma. «Tinha de ser tudo perfeito, a equipa, o texto e, finalmente, é! O texto, inspirado na minha ideia, é um original do Pedro Sousa e ficou fantástico. A encenação do experiente Helder Gamboa está a ser preciosa. A química entre mim e o ator Mário Bomba está a ser determinante para a dinâmica da peça e a produtora Zita Aleluia é o esteio do sucesso. A partir dai, todo o processo está a ser muito positivo. Está a ser muito exigente, mas profundamente gratificante. Esta peça é um desafio pessoal e artístico e estou muito feliz com o caminho que temos vindo a traçar», explicou.

O DJ explicou que este projeto é o concretizar de um sonho. «Sem dúvida. Sempre quis experimentar a arte de representar e o teatro é a representação por excelência. "Bardamerda para o Terrorista" é a minha primeira peça e representa o início de uma nova etapa criativa que quero muito explorar. Seja em teatro, seja em televisão. Mas este início será em grande, com uma peça ao estilo de filme e com digressão por todo o Pais, durante, pelo menos, o resto de 2025 e 2026», adiantou.

Os ensaios estão a correr «muito bem» e a estreia está apontada para o último trimestre do ano. «Assim que for oficial, será anunciado com toda a pompa que merece», terminou.