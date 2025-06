Bruno de Carvalho mostra-se no hospital e deixa mensagem enigmática: «Digam 'amo-te'...»

Bruno de Carvalho fez uma publicação muito enigmática nas redes sociais. Nesta terça-feira, 10 de junho, o ex-concorrente do Big Brother Famosos e da Casa dos Segredos - Desafio Final partilhou uma fotografia em que se mostra no hospital.

«A vida tem histórias que poucos conhecem!», começou por escrever Bruno de Carvalho, na legenda daquela história, divulgada no Instagram. «Digam 'amo-te' a quem realmente vos importa! Todos os dias!», acrescentou.

Veja aqui a imagem em questão:

Bruno de Carvalho surpreende tudo e todos com revelação bombástica

Bruno de Carvalho, 53 anos, foi um dos convidados da festa de batizado do filho de Daniela Santos, ex-concorrente do Dilema e do Secret Story Desafio Final. Além de Bruno de Carvalho, esta festa foi recheada de caras conhecidas dos reality shows da TVI: Bernardina Brito, Joana Diniz, Sandrina Pratas, Iury Mellany, Daniel Monteiro, Andreia Filipe, Ossman Idrisse e Tiago Rufino foram alguns dos ex-concorrentes que também marcaram presença neste dia tão especial.

Para resumir os acontecimentos da festa, Bruno de Carvalho fez uma partilha que conta com várias fotografias e uma frase especial dedicada a cada um dos ex-concorrentes.

Veja, em baixo, a publicação original.

Na descrição pode ler-se:

«Domingo de estrelas. O batizado do Santigo parecia uma parada de estrelas... Uma passadeira... Uma gala real... Um reality show... Um Extra para se comentar e chorar por mais... Começando com a personagem principal Daniela Santos desculpem, o seu filho Santiago! Depois a minha noiva Joana Diniz; A minha amante Sandrina Pratas; O marido da minha amante Lucas Santos. O meu próximo amante Tiago Rufino; A cupido Iury Mellany; O futuro marido da Iury e grande amigo Daniel Monteiro; O amiguinho da Daniela Ossman Idrisse com quem comemorei o Bi-Campeonato do Sporting; A minha actual esposa Bernardina Brito; E a minha querida e estimada (ela comenta os reality shows e por isso... Nunca se sabe o dia de amanhã). A inigualável Andreia Filipe; O meu querido amigo Melão com quem fiz coreografias magníficas durante o batizado».