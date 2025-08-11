Choque total. Pontapé leva à expulsão direta de Bruno de Carvalho

Bruno de Carvalho foi expulso da casa no Especial Big Brother Verão desta noite, após um momento polémico com Afonso Leitão que gerou grande tensão entre os concorrentes.
Durante o especial, Maria Botelho Moniz falou com o ex-presidente do Sporting sobre o sucedido. Bruno confirmou o incidente e afirmou que «contra factos não há argumentos», mas negou que se tivesse tratado de um pontapé, explicando que foi apenas uma brincadeira e que Afonso «esticou as pernas».
O episódio, descrito como agressão, envolveu um pontapé que Bruno caracterizou como um «tropeção». As imagens foram transmitidas durante o Especial e para o Big Brother não houve margem para dúvidas.
Ao longo da sua participação, Bruno protagonizou momentos intensos e debates acesos dentro e fora da casa.