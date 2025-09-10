Bruno de Carvalho e Ana Duarte ficam virais nas redes sociais após gesto inusitado

Longe das quatro paredes do Big Brother, Bruno de Carvalho e Ana Duarte voltaram a ser vistos juntos, desta vez num cenário totalmente diferente. Numa festa, em que Bruno aparentemente se encontrava a atuar como DJ, Ana Duarte surgiu em cima do palco ao seu lado, acompanhando-o durante a performance.

O momento que mais chamou a atenção não foi a música, mas sim uma atitude inesperada de Ana Duarte. A ex-concorrente e cantora pegou no copo de Bruno de Carvalho e deu um gole, mas foi a expressão no rosto que imediatamente captou todos os olhares e deu origem ao vídeo que rapidamente se tornou viral.

Nas redes sociais, os fãs reagiram com surpresa e humor, questionando entre si: “O que terá a bebida do Bruno de Carvalho?”. Comentários e memes multiplicaram-se, tornando o vídeo num dos conteúdos mais partilhados do dia.