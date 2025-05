Bruno de Carvalho surpreende tudo e todos com revelação bombástica: «A minha nova esposa»

Bruno de Carvalho, 53 anos, foi um dos convidados da festa de batizado do filho de Daniela Santos, ex-concorrente do Dilema e do Secret Story Desafio Final. Além de Bruno de Carvalho, esta festa foi recheada de caras conhecidas dos reality shows da TVI: Bernardina Brito, Joana Diniz, Sandrina Pratas, Iury Mellany, Daniel Monteiro, Andreia Filipe, Ossman Idrisse e Tiago Rufino foram alguns dos ex-concorrentes que também marcaram presença neste dia tão especial.

Para resumir os acontecimentos da festa, Bruno de Carvalho fez uma partilha que conta com várias fotografias e uma frase especial dedicada a cada um dos ex-concorrentes.

Veja, em baixo, a publicação original.

Na descrição pode ler-se:

"Domingo de estrelas. O batizado do Santigo parecia uma parada de estrelas... Uma passadeira... Uma gala real... Um reality show... Um Extra para se comentar e chorar por mais... Começando com a personagem principal Daniela Santos desculpem, o seu filho Santiago! Depois a minha noiva Joana Diniz; A minha amante Sandrina Pratas; O marido da minha amante Lucas Santos. O meu próximo amante Tiago Rufino; A cupido Iury Mellany; O futuro marido da Iury e grande amigo Daniel Monteiro; O amiguinho da Daniela Ossman Idrisse com quem comemorei o Bi-Campeonato do Sporting; A minha actual esposa Bernardina Brito; E a minha querida e estimada (ela comenta os reality shows e por isso... Nunca se sabe o dia de amanhã). A inigualável Andreia Filipe; O meu querido amigo Melão com quem fiz coreografias magníficas durante o batizado."

Recorde, ainda, o momento que se tornou viral nas redes sociais de Bruno de Carvalho a "pedir em casamento" a ex-concorrente Bernardina Brito.

A publicação de Bruno de Carvalho gerou várias reações entre os ex-concorrente e os seus fãs: "O meu amante! és o rei desta coisa toda. Foi bom matar saudades Quem quiser já o pode contratar para divórcios, funerais, casamentos e batizados", "Juntos! obrigada", "Parabéns Bicampeão", "Sempre bem humorado"ou "Digam o que disserem: O Bruno de Carvalho é um Cavalheiro...Para além de ser um Excelente Filho e Pai."