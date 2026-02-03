Ao Minuto

A viver um momento delicado, Bruno de Carvalho partilha imagem que emociona seguidores

A viver um momento delicado, Bruno de Carvalho partilha imagem que emociona seguidores - Big Brother

Bruno de Carvalho recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia carregada de emoção, numa altura delicada marcada pelo internamento do pai.

Bruno de Carvalho sensibilizou os seguidores ao partilhar um momento íntimo e cheio de significado vivido pela família. Depois de, no passado dia 27, ter revelado que estava a atravessar novamente uma fase difícil relacionada com a saúde do pai, o DJ e ex-concorrente do Big Brther Famosos voltou a usar as redes sociais para mostrar uma imagem especial.

Na fotografia divulgada, o pai de Bruno de Carvalho surge hospitalizado, mas num gesto de profundo carinho, a dar um beijo à mulher, num momento que rapidamente tocou quem acompanha o antigo presidente do Sporting.

A publicação surge dias depois de Bruno ter confessado publicamente que estava a reviver uma rotina que desejava não voltar a enfrentar, deixando implícita a preocupação com o estado de saúde do pai.

De forma simples, mas intensa, Bruno de Carvalho acompanhou a fotografia com apenas uma palavra: «Momentos», sublinhando a importância de valorizar pequenos gestos de amor, mesmo em contextos marcados pela fragilidade e pela incerteza.

Veja a imagem: 

 

Temas: Bruno de Carvalho Big Brother Big Brother Famosos

