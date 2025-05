Batizado bomba! Bruno de Carvalho deixa fãs loucos com trocas de «esposas» e «amantes»

Famosos e emoção: A cerimónia contou com a presença de figuras conhecidas como Bruno de Carvalho, Joana Diniz, Iury Mellany e Sandrina Pratas — e muitos momentos comoventes partilhados por Daniela.

A cerimónia contou com a presença de figuras conhecidas como Bruno de Carvalho, Joana Diniz, Iury Mellany e Sandrina Pratas — e muitos momentos comoventes partilhados por Daniela. Batizado de estrelas: Santiago, filho de Daniela Santos, celebrou o seu batismo com uma festa inesquecível e repleta de detalhes encantadores. Bruno de Carvalho foi um dos protagonistas do dia com a sua boa disposição e brincadeiras.

Este domingo, dia 18 de maio, Daniela Santos viveu um dos momentos mais marcantes da sua vida: o batizado do filho Santiago, de quatro anos. A ex-concorrente do Secret Story – Desafio Final reuniu família e amigos para uma cerimónia íntima e emotiva, repleta de detalhes encantadores e presenças conhecidas do público. Nas redes sociais, Daniela partilhou os primeiros registos do evento que «parecia um casamento», mostrando a decoração cuidada, os convidados especiais – entre eles Joana Diniz, Iury Mellany e Sandrina Pratas.

Bruno de Carvalho que esteve presente neste grande dia, fez uma publicação no instagram que revelou muita próximidade, humor e cumplicidade com a maioria dos convidados: «O batizado do Santigo parecia uma parada de estrelas... Uma passadeira... Uma gala real... Um reality show... Um Extra para se comentar e chorar por mais... Começando com a personagem principal @danielacvsantos desculpem, o seu filho Santiago! Depois a minha noiva @joanadiniz_official. A minha amante @sandrinaispratas. O marido da minha amante @lucassantoss15_. Nota: @cinha_jardim é favor mandar as fotos e vídeos que tem para playboymovies@sexyhot.us (...)»

Relembre-se que:

Bruno de Carvalho e Joana Diniz protagonizaram um momento viral este domingo no batizado do filho de Daniela Santos, quando simularam um pedido de casamento (a brincar) e mostraram a amizade que os une.

Esta terça-feira, Bernardina Brito entrou na brincadeira e fez uma revelação bombástica: Afinal, Bruno de Carvalho já tinha 'casado' com ela, antes do pedido de casamento que fez a Joana Diniz.

«Não estou a perceber estas notícias (...) Ontem casaste comigo da parte da manhã e agora venho eu a descobrir pelas redes sociais que à hora de almoço voltaste-te a casar com a Joana Diniz. É que eu tenho as provas do casamento. Não gostou a gostar desta situação, vê lá se queres o quinto divórcio», disse nos stories do Instagram.

Importa recordar que tudo não passou novamente de uma brincadeira, que mostra o sentido de humor destes ex-concorrentes do Big Brother. «Como puderem comprovar no vídeo e eu Bruno de Carvalho casámos ontem, fomos abençoados pelo padre Badoxa», disse ainda Bernardina Brito.

