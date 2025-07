O que se passa com Bruno de Carvalho na casa do Big Brother? Tudo o que foi dito nas últimas 24h

A tensão na casa mais vigiada do país atingiu o ponto de ebulição. Desde o final do Especial do Big Brother, na noite passada, que Bruno de Carvalho está no centro das atenções — e não pelos melhores motivos.

O ex-presidente do Sporting protagonizou momentos de elevada tensão ao envolver-se em dois confrontos consecutivos, primeiro com Afonso Leitão e, de seguida, com Catarina Miranda. O ambiente tornou-se insustentável e as palavras proferidas deixaram todos em choque.

Confronto com Afonso Leitão: ameaças gravadas e clima de guerra

Tudo começou com uma troca de palavras acesa entre Bruno de Carvalho e Afonso Leitão, que rapidamente se transformou num confronto verbal sem filtros. A frase "Ele pensa que está a falar com os meninos do bairro dele" deixou o ambiente carregado — mas foi a ameaça que se seguiu que fez soar todos os alarmes: "Que fique aqui bem gravado: vais levar uma ‘berlaitada’".

Colegas de casa tentaram intervir e acalmar os ânimos. Ouviram-se apelos ao bom senso: “Já chega!”, mas Bruno de Carvalho manteve uma postura provocadora, reafirmando: "Vais levar uma ‘berlaitada’ na gala".

A noite passou, mas a tensão não. Esta manhã, o conflito reacendeu com ainda mais força — e Bruno de Carvalho ultrapassou um limite que ninguém esperava. Em tom provocatório e profundamente ofensivo, atirou: “Os teus pais não abortaram?”

Uma frase que gelou a casa e gerou um coro de indignação.

Depois, é Viriato Quintela que atira 'achas para a fogueira' e parte ao 'ataque' a Afonso Leitão, em defesa de Bruno de Carvalho. O ator chega mesmo a dizer que Afonso é "vergonhoso" e que este devia "arranjar uma profissão".

Catarina Miranda em lágrimas: “Hoje, cavaste a tua sepultura”

A tentativa de Catarina Miranda em defender Afonso Leitão resultou numa nova discussão explosiva. O confronto verbal entre Bruno de Carvalho e Catarina Miranda trouxe à tona acusações e comentários que muitos consideraram ofensivos e desrespeitosos. Bruno de Carvalho chamou-a de "parasita" e lançou insinuações sobre o corpo da concorrente, criticando a forma como se veste dentro da casa.

O impacto foi imediato. A incredulidade estampou-se nos rostos dos colegas, com bocas abertas e silêncios constrangedores. Catarina Miranda, visivelmente abalada, não escondeu as lágrimas e lançou uma frase que ressoou com força: "Hoje, cavaste a tua sepultura".

Enquanto ela chorava, Bruno de Carvalho continuava a gritar, sem dar sinais de arrependimento, elevando o caos a níveis nunca antes vistos nesta edição do Big Brother.

Reações intensas e dúvidas no ar

O anfitrião ainda não se pronunciou oficialmente sobre possíveis consequências para qualquer um dos concorrentes, mas os espectadores já expressaram a sua opinião nas redes sociais.

Veja, na publicação em baixo, as reações do público ao momento que despoletou todo este caos.

O que é certo é que, dentro da casa, o ambiente mudou. E depois desta tempestade, ninguém será o mesmo.

Ontem, no Especial, ficámos a conhecer o leque de nomeados desta semana. Jéssica Vieira salvou um deles da 'chapa' e esta semana há cinco concorrentes em risco.

