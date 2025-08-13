Cristina Ferreira mete os pontos nos i's após insinuações de Bruno de Carvalho: «Que fique bem claro...»

Bruno de Carvalho fala pela primeira vez, no «Dois às 10» após expulsão polémica do Big Brother Verão.

Bruno de Carvalho esteve esta terça-feira, 12 de agosto, no programa Dois às 10 para esclarecer a sua versão dos acontecimentos que levaram à sua expulsão do Big Brother Verão.

A decisão do Big surgiu depois de Afonso Leitão denunciar uma agressão. As imagens transmitidas em direto mostraram um pontapé de Bruno de Carvalho, embora o ex-concorrente tenha defendido no Especial da TVI que não foi intencional nem considera que tenha existido uma agressão direta.

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, foram revistos todos os momentos do incidente e debatidas as razões que levaram à expulsão imediata do DJ, bem como as suas reações fora da casa. Pela primeira vez, Bruno de Carvalho reage ao sucedido e é confrontado pelos apresentadores, após insinuações.

«Estou ótimo. Fui sair logo a seguir ao programa (...) Toda a gente percebeu que aquilo não é pontapé nenhum. Ele tinha as pernas recolhidas», revelou. Convicto de que não deu nenhum pontapé ao colega, Bruno mostrou-se tranquilo e de consciência leve. «Agora deixas-me falar», interrompe Cristina para sobressaltar que o contacto físico não é aceitável - «É óbvio que tens de ser expulso (...) Se o Big permitir isto, permite que haja muito mais coisas que não podemos deixar que aconteça».

Durante a entrevista, Bruno mostra-se incomodado com o que viveu na casa, afirmando que os colegas são mal educados e proferem frases e palavras que, segundo a lei, deveriam ser punidas, na ótica do ex-concorrente: «Crime de denegrir a imagem. Crime de ofensas contra a idade». Em resposta, Cristina questionou: «Expulso as duas?», referindo-se ao facto de vários concorrentes terem comportamentos errados, como o exemplo de uma forte discussão entre Catarina e Kina.

«Fiquei chocado com a opção de me expulsarem», afirma Bruno ao revelar que queria ter desistido no dia anterior ao acto polémico.

Sobre as declarações de Bruno, a diretora de entretenimento e ficção do canal afirmou: «Não vou falar aqui de coisas que são de facto privadas e que não as podemos divulgar. Cada um de vocês entra com um contrato. Cada um de vocês tem as alíneas que tem e não vamos falar disso (...) Podes ter dito no teu que naquela data era o teu limite. Isso não altera em nada as regras do jogo. Se tivesses sido expulso na primeira semana, eras expulso (...) Que fique bem claro». Assim, tudo ficou esclarecido para que o programa não seja colocado em causa.

«Ninguém fica lá preso se não quiser (...) Serás sempre bem-vindo a esta casa» , remata Cristina.

Veja aqui a conversa completa: