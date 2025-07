Equipa de Bruno de Carvalho faz comunicado forte. E há uma concorrente na mira

O clima azedou na casa do Big Brother entre Daniela Santos e Bruno de Carvalho. O que parecia uma relação pacífica transformou-se num confronto aceso, marcado por acusações de ciúmes, mensagens insinuosas e tensão acumulada.

Daniela Santos acusou o ex-presidente do Sporting de lhe fazer cenas de ciúmes fora do programa: «Alguma vez dei em cima de ti? Os testamentos que me mandas de ciúmes sou eu que te mando a ti?»

Bruno não hesitou em responder. Chamou Daniela de mentirosa e garantiu que as mensagens mais provocadoras partiram dela: «A minha filha mais velha leu e fartou-se de rir com as coisas que escreveste.»

A discussão deixou uma pergunta no ar que continua sem resposta clara:

Afinal, quem se atirou a quem?

Fora da casa, a equipa de Bruno de Carvalho não perdeu tempo e já reagiu nas redes sociais. Através da sua página oficial, foram publicadas stories com críticas duras à bailarina: «Já vimos os testamentos de que falas e, em nenhum, o Bruno mostrou interesse em ti. Já tu, desde carros e favores, deste em cima dele forte e feio.»

As stories partilhadas pela equipa de Bruno de Carvalho, estão a dar muito que falar entre os fãs do reality show. Veja aqui as imagens.