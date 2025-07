Já viu tudo? Ainda lhe falta este vídeo insólito: Bruno de Carvalho chega a festival no tejadilho de um carro em andamento

Bruno de Carvalho é um dos novos concorrentes do Big Brother Verão e já está a dar que falar, dado que já protagonizou um momento de elevada tensão com Daniela Ventura. As horas que se antecederam à entrada na casa mais vigiada do País foram de muita adrenalina. Isto porque Bruno de Carvalho foi convidado do Salgueirão Summer Fest e chegou ao evento sentado numa poltrona, em cima de um carro em andamento. O vídeo já se tornou viral.

«Não sei se terei mais uma chegada épica, assim, a um palco!», relatou Bruno de Carvalho na sua conta oficial de Instagram.

Veja o vídeo.

