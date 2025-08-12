Bruno de Carvalho quebra o silêncio após expulsão. Já se sabe quando vai falar

A entrevista de Bruno de Carvalho no Dois às 10 está marcada para amanhã, dia 13 de agosto. Bruno de Carvalho vai quebrar o silêncio sobre o gesto polémico - um pontapé - que teve no Big Brother Verão e levou à sua expulsão direta.

«Amanhã o Bruno de Carvalho vem. Disse hoje que amanhã vem, porque há muita gente enervada e nós não queremos, vamos conversar com ele», revelou Cristina Ferreira, no final do Dois às 10, desta terça-feira.

Logo pela manhã, Cristina Ferreira reagiu à expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother Verão. «Eu espero que o Bruno venha cá, até porque o Bruno disse que ia esclarecer tudo no Dois às 10 e que era aqui que ia pôr tudo em pratos limpos. Espero que venha cá ara termos uma conversa. Até porque há acusações à produção e eu estou cá para responder porque sei de tudo desde o primeiro dia», reagiu Cristina Ferreira.

«Recordar que fui eu que o convidei pela primeira vez para ir para um reality show e fui eu também que o defendi num dia em que ele também foi expulso porque tinha um processo contra ele aqui fora. E defendi porque, juntamente com a produção, sabíamos aquilo que tinha acontecido dentro daquela casa», desvendou ainda.

Cristina Ferreira deixou, ainda, um recado ao DJ e antigo presidente do Sporting. «É homenzinho suficiente para responder às perguntas que temos para lhe fazer. Nas imagens aquilo que se viu foi de facto que o Afonso teve sempre os pés no mesmo sítio».

Cristina Ferreira continuou: «Eu tenho muita pena porque gosto muito do Bruno, porque acho que o Bruno quando usa o seu lado do humor, quando esta bem-disposto… Quando ele entrou eram milhões de pessoas a ver porque de repente ele era divertido».

«Ele tem andado aos tropeções, tem tido muitos tropeções nos últimos tempos», finalizou.

Recorde aqui o pontapé que levou à expulsão de Bruno de Carvalho: