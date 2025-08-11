Bruno de Carvalho saiu em fúria do Big Brother após expulsão direta

Bruno de Carvalho foi expulso diretamente do Big Brother Verão depois de um comportamento polémico. O antigo presidente do Sporting estava no meio de uma tensa discussão, quando deu um pontapé ao colega Afonso Leitão. Ficou no ar a dúvida se o gesto foi de propósito ou se aconteceu por descuido.

Bruno de Carvalho foi desafiado a defender-se, mas não se quis alongar muito. «eu sei a minha intensão. Não era dar pontapé nenhum, era me ir embora», declarou Bruno.

Bruno de Carvalho acabou a ser expulso diretamente e abandonou a casa mais vigiada do País em fúria, o que levou Maria Botelho Moniz a alertar: «Em contrato algum está um pontapé a um colega».