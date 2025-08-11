Última Hora. Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé

Bruno de Carvalho foi expulso diretamente do Big Brother Verão esta noite, dia 11 de agosto. O momento acaba de acontecer. O antigo presidente do Sporting foi expulso diretamente depois de dar um pontapé ao concorrente Afonso Leitão.

As imagens são polémicas e estão a agitar a casa. Maria Botelho Moniz conduz um programa intenso em que o mais tranquilo que tem para transmitir é a lista de nomeados da semana.

Bruno de Carvalho foi expulso diretamente da casa no Especial Big Brother Verão desta noite, após um momento polémico com Afonso Leitão que gerou grande tensão entre os concorrentes.

Durante o especial, Maria Botelho Moniz falou com o ex-presidente do Sporting sobre o sucedido. Bruno confirmou o incidente e afirmou que «contra factos não há argumentos», mas negou que se tivesse tratado de um pontapé, explicando que foi apenas uma brincadeira e que Afonso «esticou as pernas».

O episódio, descrito como agressão, envolveu um pontapé que Bruno caracterizou como um «tropeção». As imagens foram transmitidas durante o Especial e para o Big Brother não houve margem para dúvidas. Bruno de Carvalho foi expulso diretamente.

Ao longo da sua participação, Bruno protagonizou momentos intensos e debates acesos dentro e fora da casa.