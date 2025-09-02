Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto

Revelado o grande motivo por trás da luta contra a depressão de Bruno de Carvalho

No Última Hora do Big Brother Verão desta terça-feira, 2 de setembro, Bruno de Carvalho e Ana Duarte juntaram-se a Inês Morais e Adriano Silva Martins para comentar os últimos acontecimentos da casa, mas o clima aqueceu em estúdio entre a vencedora do Big Brother 2024 e Desafio Final e o ex-presidente do Sporting.

Os dois conheceram-se na Casa dos Segredos - Desafio Final, no início deste ano, e foram rivais naquela edição. Mas as coisas não ficaram bem resolvidas e os dois 'pegaram-se' em estúdio quando falavam sobre Catarina Miranda e Afonso Leitão.

«Se vocês estivessem lá dentro com eles percebiam o que é isto», começou por dizer Bruno de Carvalho, criticando a postura dos CALE no Big Brother Verão.

Inês Morais aproveitou a deixa para referir que considera que Miranda e Afonso adotaram estratégias para eliminar concorrentes com as quais ela não concorda, como por exemplo, quando acusaram Viriato Quintela de agressão por este lhes ter atirado areia.

«Eles fizeram isso depois da expulsão do Bruno. O Bruno foi muito bem expulso, mas depois disso, o que aconteceu com Viriato, tentaram utilizar a mesma estratégia e não fez sentido nenhum», disse.

Bruno atacou: «Tu também não tens sentido nenhum e estás como convidada aqui». Os ânimos exaltaram-se quando Inês retaliou: «Convidado és tu, eu sou comentadora. E digo-te outra coisa, é muito triste vires para aqui chorar, eu sei que é o terceiro reality show em que não consegues fazer nada, mas acho que estamos a tentar fazer um programa, se quiseres fazer uma cadeira quente comigo, esperamos pelo próximo reality».

Bruno volta à carga: «Por isso é que a Inês ganhou»

Nuno Eiró tenta acalmar os ânimos e os comentadores voltam a falar sobre Miranda e Afonso. E é então que Bruno volta ao ataque: «Eles são insuportáveis, e isto faz com que, para grande parte dos portugueses, eles sejam fabulosos jogadores. Por isso é que a Inês ganhou».

«É impossível ele ultrapassar...», reagiu Inês Morais. «Eu, neste aspeto, concordo com o Bruno. As pessoas ficam saturadas deste tipo de jogo, mas eu achei que existiu pouca vontade dos antagonistas de desconstruir aquele jogo, porque é fácil. E Bruno, agora até em tom de elogio, tu conseguiste muitas vezes, na edição passada, com Miguel Vicente ridicularizar o jogo dele e era uma estratégia que deverias ter adotado, em vez de andares aos pontapés», acrescentou.