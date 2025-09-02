Ao Minuto

Afonso ironiza sanção e Miranda garante: «Todos querem bater-me» - Big Brother
Afonso ironiza sanção e Miranda garante: «Todos querem bater-me»

Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto - Big Brother

Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto

Prova Semanal ao rubro: Bruna abandona e Miranda desiste por causa dos colegas - Big Brother
Prova Semanal ao rubro: Bruna abandona e Miranda desiste por causa dos colegas

Prova Semanal em risco: Viriato e Jéssica deixam cair gelados - Big Brother
Prova Semanal em risco: Viriato e Jéssica deixam cair gelados

Imparáveis. Inês Morais e Bruno de Carvalho numa troca de farpas com Adriano Silva Martins à mistura - Big Brother
Imparáveis. Inês Morais e Bruno de Carvalho numa troca de farpas com Adriano Silva Martins à mistura

Afonso provoca Viriato: «Diz ao Big Brother que foste agredido» - Big Brother
Afonso provoca Viriato: «Diz ao Big Brother que foste agredido»

Ana Duarte sem filtros: «Sem Miranda, o Afonso já não estava na casa» - Big Brother
Ana Duarte sem filtros: «Sem Miranda, o Afonso já não estava na casa»

Sem papas na língua: Ana Duarte dá veredicto sobre Catarina e Afonso - Big Brother
Sem papas na língua: Ana Duarte dá veredicto sobre Catarina e Afonso

Enredo sem fim: «Miranda está apaixonada» - Big Brother
Enredo sem fim: «Miranda está apaixonada»

Ex-namorados trocam farpas: «não sabe ouvir» e «não sabe pedir desculpas» - Big Brother
Ex-namorados trocam farpas: «não sabe ouvir» e «não sabe pedir desculpas»

Inês Morais ataca o jogo de Ana Duarte e Bruno de Carvalho mas leva resposta: «Estás a fazer uma figura rídicula acalma-te» - Big Brother
Inês Morais ataca o jogo de Ana Duarte e Bruno de Carvalho mas leva resposta: «Estás a fazer uma figura rídicula acalma-te»

«Insuportáveis»: Bruno de Carvalho dispara contra Miranda, Afonso e... Inês Morais - Big Brother
«Insuportáveis»: Bruno de Carvalho dispara contra Miranda, Afonso e... Inês Morais

Miranda garante: sentimentos não são estratégia - Big Brother
Miranda garante: sentimentos não são estratégia

Inês Morais e Bruno de Carvalho não se entendem: «Eu sou comentadora tu es convidado» - Big Brother
Inês Morais e Bruno de Carvalho não se entendem: «Eu sou comentadora tu es convidado»

Em direto. «Fizeste um biqueiro»: Inês Morais não perdoa Bruno de Carvalho - Big Brother
Em direto. «Fizeste um biqueiro»: Inês Morais não perdoa Bruno de Carvalho

Caos por um gelado: discussão explode entre Afonso, Miranda, Bruna e Viriato - Big Brother
Caos por um gelado: discussão explode entre Afonso, Miranda, Bruna e Viriato

Show de talentos na casa! Viriato faz imitação (quase) perfeita de Jéssica: e ninguém conteve o riso - Big Brother
Show de talentos na casa! Viriato faz imitação (quase) perfeita de Jéssica: e ninguém conteve o riso

«Com a outra, era só beijos para cá, beijos para lá»: Miranda faz cena de ciúmes a Afonso - Big Brother
«Com a outra, era só beijos para cá, beijos para lá»: Miranda faz cena de ciúmes a Afonso

Miranda 'salta para cima' de Afonso: «Porque é que não me beijas?» - Big Brother
Miranda 'salta para cima' de Afonso: «Porque é que não me beijas?»

Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram - Big Brother
Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram

Afonso dá aulas de sedução na casa, mas 'exclui' a ex-namorada Jéssica: «Eu não estou aqui para...» - Big Brother
Afonso dá aulas de sedução na casa, mas 'exclui' a ex-namorada Jéssica: «Eu não estou aqui para...»

Chocante: Catarina Miranda faz confissão insólita sobre o funeral do avô - Big Brother

Chocante: Catarina Miranda faz confissão insólita sobre o funeral do avô

Dicas de engate: Afonso ensina Viriato a seduzir uma mulher... e ele próprio veste a pele da 'seduzida' - Big Brother
Dicas de engate: Afonso ensina Viriato a seduzir uma mulher... e ele próprio veste a pele da 'seduzida'

Miranda desespera por Afonso! Aula de sedução cheia de tentativas de beijos... e de 'negas' - Big Brother
Miranda desespera por Afonso! Aula de sedução cheia de tentativas de beijos... e de 'negas'

Catarina Miranda aproveita-se de aula de sedução de Afonso Leitão para dar um passo em frente - Big Brother
Catarina Miranda aproveita-se de aula de sedução de Afonso Leitão para dar um passo em frente

Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto

Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto - Big Brother

Bruno de Carvalho e Inês Morais reencontraram-se no Diário do Big Brother Verão e voltaram a protagonizar momentos de alta tensão em direto.

No Última Hora do Big Brother Verão desta terça-feira, 2 de setembro, Bruno de Carvalho e Ana Duarte juntaram-se a Inês Morais e Adriano Silva Martins para comentar os últimos acontecimentos da casa, mas o clima aqueceu em estúdio entre a vencedora do Big Brother 2024 e Desafio Final e o ex-presidente do Sporting.

Os dois conheceram-se na Casa dos Segredos - Desafio Final, no início deste ano, e foram rivais naquela edição. Mas as coisas não ficaram bem resolvidas e os dois 'pegaram-se' em estúdio quando falavam sobre Catarina Miranda e Afonso Leitão

«Se vocês estivessem lá dentro com eles percebiam o que é isto», começou por dizer Bruno de Carvalho, criticando a postura dos CALE no Big Brother Verão.

Inês Morais aproveitou a deixa para referir que considera que Miranda e Afonso adotaram estratégias para eliminar concorrentes com as quais ela não concorda, como por exemplo, quando acusaram Viriato Quintela de agressão por este lhes ter atirado areia.

«Eles fizeram isso depois da expulsão do Bruno. O Bruno foi muito bem expulso, mas depois disso, o que aconteceu com Viriato, tentaram utilizar a mesma estratégia e não fez sentido nenhum», disse.

Bruno atacou: «Tu também não tens sentido nenhum e estás como convidada aqui». Os ânimos exaltaram-se quando Inês retaliou: «Convidado és tu, eu sou comentadora. E digo-te outra coisa, é muito triste vires para aqui chorar, eu sei que é o terceiro reality show em que não consegues fazer nada, mas acho que estamos a tentar fazer um programa, se quiseres fazer uma cadeira quente comigo, esperamos pelo próximo reality».

Bruno volta à carga: «Por isso é que a Inês ganhou»

Nuno Eiró tenta acalmar os ânimos e os comentadores voltam a falar sobre Miranda e Afonso. E é então que Bruno volta ao ataque: «Eles são insuportáveis, e isto faz com que, para grande parte dos portugueses, eles sejam fabulosos jogadores. Por isso é que a Inês ganhou».

«É impossível ele ultrapassar...», reagiu Inês Morais. «Eu, neste aspeto, concordo com o Bruno. As pessoas ficam saturadas deste tipo de jogo, mas eu achei que existiu pouca vontade dos antagonistas de desconstruir aquele jogo, porque é fácil. E Bruno, agora até em tom de elogio, tu conseguiste muitas vezes, na edição passada, com Miguel Vicente ridicularizar o jogo dele e era uma estratégia que deverias ter adotado, em vez de andares aos pontapés», acrescentou.

Temas: Bruno de Carvalho Inês Morais

