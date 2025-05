Afinal, Bruno de Carvalho não 'casou' com Joana Diniz, mas com Bernardina Brito. E este vídeo inédito é a prova

Bruno de Carvalho e Joana Diniz protagonizaram um momento viral este domingo no batizado do filho de Daniela Santos, quando simularam um pedido de casamento (a brincar) e mostraram a amizade que os une.

Esta terça-feira, Bernardina Brito entrou na brincadeira e fez uma revelação bombástica: Afinal, Bruno de Carvalho já tinha 'casado' com ela, antes do pedido de casamento que fez a Joana Diniz.

«Não estou a perceber estas notícias (...) Ontem casaste comigo da parte da manhã e agora venho eu a descobrir pelas redes sociais que à hora de almoço voltaste-te a casar com a Joana Diniz. É que eu tenho as provas do casamento. Não gostou a gostar desta situação, vê lá se queres o quinto divórcio», disse nos stories do Instagram.

No storie seguinte, Bernardina mostrou um vídeo inédito em que realmente se vê Bruno de Carvalho a casar com ela, numa cerimónia presidida pelo cantor, Badoxa, também presente no batizado.

Importa recordar que tudo não passou novamente de uma brincadeira, que mostra o sentido de humor destes ex-concorrentes do Big Brother. «Como puderem comprovar no vídeo e eu Bruno de Carvalho casámos ontem, fomos abençoados pelo padre Badoxa», disse ainda Bernardina Brito.

