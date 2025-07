Copos à cabeça e "berlaitadas"? Estes quatro concorrentes chegam ao limite em noite explosiva

O ambiente na casa mais vigiada do país atingiu um ponto de rutura, com dois confrontos a acontecerem em simultâneo e a gerar momentos de elevada tensão entre os concorrentes. De um lado, Bruno de Carvalho e Afonso Leitão envolveram-se numa discussão intensa que rapidamente descambou em ameaças verbais. Do outro, João Oliveira e Catarina Miranda protagonizaram um desentendimento aceso, marcado por acusações e provocações.

Durante o confronto com Afonso, Bruno de Carvalho não se conteve e lançou duras palavras:

«Ele pensa que está a falar com os meninos do bairro dele».

A discussão subiu rapidamente de tom, culminando numa ameaça clara por parte de Bruno:

«Que fique aqui bem gravado: vais levar uma “berlaitada”».

A agressividade da troca verbal levou à intervenção imediata dos colegas, que tentaram travar a escalada do conflito. Entre os apelos ao bom senso, ouviu-se:

«Já chega», num esforço conjunto para acalmar os ânimos.

No entanto, Bruno manteve a postura provocadora e reiterou a ameaça:

«Vais levar uma “berlaitada” nas gala».

João Oliveira e Catarina Miranda também em confronto direto

Paralelamente, João Oliveira envolvia-se numa nova discórdia com Catarina Miranda. O concorrente acusou a colega de agressão e, num gesto teatral, atirou-se para o chão, exclamando:

«Não me tocas! Nunca mais me voltas a tocar».

A tensão intensificou-se quando João sugeriu que Miranda voltaria a ser expulsa do programa, dizendo:

«Agrediste-me, vais ser expulsa outra vez».

Sem se deixar intimidar, Catarina Miranda respondeu com firmeza:

«És um banana, achas que tenho medo de ti?».

Estes episódios, marcados por confrontos verbais e atitudes provocatórias, geraram desconforto dentro da casa, mantendo o público atento ao desenrolar das emoções dos concorrentes.

Veja aqui o momento completo: