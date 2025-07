Bruno de Carvalho faz partilha rara sobre Liliana Almeida e responde: “Já te voltaste a apaixonar?”

No Big Brother Verão, Bruno de Carvalho não escapou à curiosidade de Ana Duarte, que, sem rodeios, quis saber: “Já te voltaste a apaixonar depois do teu divórcio?”, o “não” do presidente foi imediato.

Insatisfeita com a reação, Ana voltou a insistir: “Nem te vais voltar a apaixonar tão cedo?”. A reação de Bruno foi sincera e transparente, com uma expressão que falou por si. Percebe-se um “Não sei”, mesmo sem que precise de o dizer. A verdade é que o concorrente não tem certezas sobre o que o futuro lhe reserva no amor.

Posteriormente, numa conversa mais íntima com Ana, Bruno de Carvalho abriu o coração e recordou o momento em que contou às filhas que se ia casar com Liliana Almeida. O concorrente destacou a importância desse passo, explicando que procurou suavizar a notícia com delicadeza: “É uma pessoa importante com quem o pai vai casar-se”, partilhou.

Apesar do fim do casamento com Liliana Almeida, Bruno mostrou-se sereno e, sem fechar portas ao amor, mas também sem pressas para o reencontrar.

