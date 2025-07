Fim da linha: Big Brother perde a paciência com Bruno Carvalho e dá-lhe castigo pesado... mas nem todos concordam

No Big Brother Verão, o ambiente tem estado de cortar à faca e têm sido várias as discussões. As últimas 24 horas foram de alta tensão e o Big decidiu sancionar um concorrente por ter ultrapassado os limites.

No Diário desta terça-feira, 29 de julho, Bruno de Carvalho recebeu uma nomeação direta do soberano. Ou seja, o concorrente avança para a próxima semana, mas já nomeado e em risco de abandonar a casa mais vigiada do País.

Percorra a nossa galeria e veja as imagens das reações ao castigo de Bruno de Carvalho

O ex-presidente do Sporting protagonizou momentos de elevada tensão ao envolver-se em dois confrontos consecutivos, primeiro com Afonso Leitão e, de seguida, com Catarina Miranda. O ambiente tornou-se insustentável e as palavras proferidas deixaram todos em choque. Veja tudo aqui

Explicómetro: Lágrimas, insultos e ameaças! As últimas horas do Big Brother Verão foram as mais tensas de sempre

As últimas horas na casa do Big Brother Verão têm sido intensas e, sem dúvida, as mais polémicas desde o início desta edição. As discussões têm prevalecido e não há um concorrente que fique de fora.

Tudo começou na noite desta segunda-feira, 28 de julho, quando Bruno de Carvalho e Afonso Leitão se desentenderam e começaram a trocar insultos. Em paralelo, também Catarina Miranda e João Oliveira se envolveram numa forte discussão e a casa viu-se obrigada a intervir nas duas discussões.

Veja aqui o vídeo do momento de alta tensão que fechou a noite de segunda-feira:

Já hoje, terça-feira, dia 29 de julho, a tensão continuou, mas a estes quatro protagonistas juntaram-se Daniela Santos, Jéssica Vieira, Viriato Quintela e até Ana Duarte que, até ao momento, era uma das concorrentes mais pacatas da edição.

Mas vamos por partes: logo de manhã, enquanto os concorrentes treinavam o seu 'grito de guerra' (uma das missões dadas pelo Big), Bruno de Carvalho mandou Catarina Miranda calar-se e o clima ferveu. «Cala-te vai assar a...», atirou, usando uma palavra obscena (Veja o vídeo abaixo).

Mas a tensão com o ex-presidente do Sporting continuou... mas mudou o antagonista. Pouco tempo depois, Eduardo Ferreira elogia a postura de Bruno de Carvalho na casa e Afonso Leitão não concordou e criticou as escolhas do bombeiro. O 'ex' de Liliana Almeida insurgiu-se de imediato: «É melhor não falares de mim, já tens o meu aviso. Não fales para mim porque vais ficar vermelho... vai falar assim com os teus pais, avós e tios, mas não fales comigo».

Depois, é Viriato Quintela que atira 'achas para a fogueira' e parte ao 'ataque' a Afonso Leitão. «Tu és vergonhoso, és uma vergonha, arranja uma profissão», atirou.

Nisto, Bruno de Carvalho diz algo muito sensível que envolve os pais de Afonso Leitão e Catarina Miranda insurge-se na defesa do amigo. «Os teus pais não abortaram?», atirou o ex-dirigente do clube de Alvalade.

Caos instala-se entre Bruno de Carvalho e Catarina Miranda: a concorrente acaba em lágrimas

Depois deste momento, o confronto estala entre de Bruno de Carvalho e Catarina Miranda. Os temas são diversos, mas as acusações mais fortes surgem quando o ex-presidente começa a chamar Miranda de «parasita» e começa a fazer acusações e insinuações sobre o corpo da concorrente. «Anda aqui de sutiã e cuecas, a mostrar-se às pessoas. É o nível desta pessoa. É uma mulher parasita», revela.

As reações de quem assiste e da própria Catarina Miranda são impagáveis. No final, a concorrente de Almeirim acha que Bruno passou um limite, e é perentória com o concorrente. «Cavaste a tua sepultura. Não tenho mais nada para dizer», atira.

Depois deste tema, a casa entra em confronto e os concorrentes disparam uns contra os outros. Catarina Miranda não aguenta e desaba em lágrimas. Veja o vídeo do momento tenso:

Com Catarina Miranda lavada em lágrimas e com todos os concorrentes aos gritos, Jéssica Vieira vê-se obrigada a dar um murro na mesa. «Mas está tudo maluco?», questionou a concorrente, já muito exaltada.