Bruno de Carvalho volta às luzes da ribalta: A novidade surpreendente que está a dar que falar

Bruno de Carvalho está de regresso e com uma novidade verdadeiramente surpreendente: O ex-concorrente do Big Brother Famosos vai lançar uma nova música, em parceria com uma outra cantora.

Em causa está o tema «imortais», com letra e voz de Calua: «Achei que era a voz dela que casava na perfeição com a música. Lancei-lhe o desafio, de ela escrever a letra e de dar a voz, e ela disse logo que sim. O resultado está maravilhoso, mas só no dia 20 é que todos vão poder ouvir e ver», disse em exclusivo à 'SELFIE'.

O empresário acrescentou: «A música chama-se 'Imortais' porque transmite a ideia de que a verdadeira imortalidade não está no corpo, mas sim na alma, nas ações e nos valores que uma pessoa carrega e deixa no mundo! O título 'Imortais' reflete a mensagem de que quem vive com bons valores, sonha alto, age com verdade e supera os desafios da vida com coragem e alma limpa deixa um legado eterno. Essas pessoas são os verdadeiros imortais».

«Esperamos que esta música seja um dos hits deste verão, porque tem todas as características para o ser. Por muito que seja difícil chegar ao público, continuamos a acreditar que a música com valor ainda é acarinhada por todos. Vão gostar muito. Tem aquela vibe que todos gostamos e precisamos no verão», rematou Bruno de Carvalho.