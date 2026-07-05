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Mudança extrema! Bruno de Carvalho está muito mais magro: e este é o 'segredo' por detrás da perda de peso

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Bruno de Carvalho está muito mais magro. O ex-presidente do Sporting revela qual foi o segredo para esta mudança.

Bruno de Carvalho decidiu adotar um estilo de vida mais saudável e, no último mês, tem treinado ao ar livre, com muita frequência. A mudança física é visível e impressiona.

A revelação foi feita pelo próprio, através das redes sociais. O ex-concorrente de realities da TVI partilhou um conjunto de imagens em que se mostra a treinar ao ar livre, com a ajuda de um personal trainer, e aproveitou para contar aos fãs como tem sido todo este processo.

«Um mês de treino ° Um mês de aprendizagem. Há um mês comecei a treinar com um objetivo que ia muito além de perder peso. Ao longo dos últimos meses tenho feito um conjunto de procedimentos para emagrecer. Mas houve um momento que, em conjunto, percebemos que perder peso não era o único objetivo. A verdadeira meta é a saúde. E, para isso, tinha de voltar a treinar», começou por escrever, na legenda daquela partilha.

«A primeira semana foi um choque. Dores musculares, cansaço, exercícios que pareciam impossíveis e uma corrida que era praticamente feita a passo. A vontade estava lá, mas o corpo precisava de tempo para reaprender. Na segunda semana percebi que a evolução nem sempre se mede pela ausência de dor. Mede-se pela capacidade de continuar, de fazer mais uma repetição, de aceitar um desafio maior e de não desistir», acrescentou. 

Pode ver tudo aqui:

Temas: Bruno de Carvalho Perda de Peso

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