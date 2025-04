Bomba? Bruno de Carvalho choca todos com revelação: «Volto ao desporto como...»

Memorável: Bruno de Carvalho em momento emotivo com pessoas especiais!

Bruno de Carvalho revelou que iria voltar ao mundo do desporto como treinador.

Contudo, o anúncio aconteceu no dia das mentiras e mais tarde o empresário desfez a brincadeira.

Bruno de Carvalho, ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final e do Big Brother Famosos, recorreu às redes sociais para fazer uma revelação que chocou tudo e todos, ao dizer que iria regressar ao mundo do desporto como treinador.

O empresário partilhou uma publicação do perfil de Instagram do departamento de Desporto da Associação de Estudantes da Escola Superior de Comunicação Social, onde era anunciada a sua contratação como treinador da equipa técnica de futsal da AEESCS: «Bem-vindo, mister», lia-se na legenda.

«Um novo projeto que abraço com muito prazer! Volto ao desporto como treinador! Agora, é altura de trabalhar», escreveu Bruno de Carvalho na partilha da publicação, que deixou todos surpreendidos.

O que muitos não repararam é que tudo aconteceu esta terça-feira, dia 1 de abril, em que se assinalou o dia das mentiras. Tanto é que mais tarde, Bruno de Carvalho desfez a afirmação, mostrando que tudo não passou de uma brincadeira.

«Já não serei treinador! Obrigado, pelo projeto, mas apresentei a minha demissão! Serei um preto e laranja para sempre! Cuidem-se», escreveu o empresário nas stories do Instagram, mostrando o sentido de humor que o caracteriza.

