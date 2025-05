Bruno Savate estreou-se no Secret Story 5. Ainda se lembra como era? Recorde aqui

Bruno Savate é, indiscutivelmente, um dos nomes mais sonantes do universo dos reality shows em Portugal. Desde que se deu a conhecer ao público na quinta edição da Casa dos Segredos, em 2014, o concorrente - que agora está no Big Brother 2025 como capitão - tem protagonizado inúmeros episódios de tensão, conflito e controvérsia, o que o tornou numa das figuras mais carismáticas, mas também mais divisivas da televisão portuguesa.

Foi precisamente na Casa dos Segredos 5 que Bruno Savate - agora com 40 anos - mostrou ao que vinha. A sua postura assertiva, por vezes agressiva, rapidamente o colocou em rota de colisão com outros concorrentes. Entre os confrontos mais marcantes dessa edição, destacam-se os momentos de grande tensão e proximidade física com Odin Garcia, Daniel Gregório e Fernando Pereira. Os ânimos exaltaram-se de tal forma que várias situações estiveram à beira de descambar.

Apesar do tempo passado desde a sua estreia, Savate nunca perdeu o ímpeto combativo. No Big Brother - Duplo Impacto, em 2021, voltou a dar que falar ao envolver-se numa acesa discussão com Cláudio Coelho, na altura por causa de Joana Albuquerque, com quem Savate criou uma relação, que entretanto terminou.

Mais recentemente, no Big Brother - Desafio Final 2024, Bruno Savate voltou a ser protagonista de momentos polémicos. Desta feita, os alvos foram Leandro e Miguel Vicente. Com Leandro, o clima de animosidade foi constante, marcado por trocas de acusações e provocações.

No caso de Miguel Vicente, o confronto atingiu um novo nível quando Savate, num momento de picardia, atirou uma almofada ao colega durante uma discussão intensa. Miguel não gostou e acusou o veterano de o ter agredido, deixando-o com o lábio em sangue, numa grande polémica.

Outro episódio que ninguém se esquece aconteceu no mesmo formado, também com Miguel Vicente. Bruno Savate perdeu as estribeiras com o algarvio e pediu para desistir do programa, sob pena de não se conseguir controlar, sendo separado pelos colegas. Miguel, por sua vez, temeu: «Pensei que ia levar uma solha», disse na altura.

A participação de Bruno Savate nos reality shows portugueses é, sem dúvida, sinónimo de audiências e de momentos televisivos inesquecíveis, mas também levanta dúvidas. Para uns, Savate é um concorrente genuíno, que diz o que pensa e não tem medo do confronto. Para outros, não é tanto assim.

Uma coisa é certa: onde quer que entre, Bruno Savate não passa despercebido. E, goste-se ou não, tornou-se uma das figuras mais marcantes da história dos reality shows em Portugal.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como era Bruno Savate quando entrou no Secret Story 5.