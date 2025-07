Bruno Savate faz remodelação extrema à casa: e o antes e depois vai deixá-lo de queixo caído

Bruno Savate decidiu fazer obras em casa e surpreendeu tudo e todos com um incrível antes e depois. Esta segunda-feira, 14 de julho, o vencedor do Big Brother - Desafio Final partilhou um vídeo com as mudanças.

Na legenda da publicação, feita no Instagram, o rei dos reality shows aproveitou para agradecer à empresa responsável pelas remodelações «pelo excelente trabalho e profissionalismo 🤩».

«Obrigado por remodelar completamente o meu lar de uma forma surpreendente 🫶», acrescentou.

A caixa de comentários da publicação de Bruno Savate encheu-se de elogios à incrível transformação. «Lindíssimo excelente trabalho e muito bom gosto na decoração 👏», «Maravilhoso desfruta muito 💪», «Brutal 😍 lindíssimo 😍 desfruta e vive com muita alegria felicidade!❤️», «Está brutal 👏 parabéns por mais uma conquista 💪», «Que incrível mudança 👏», Lindíssimo excelente trabalho e muito bom gosto na decoração 👏», pode ler-se.

Veja aqui as imagens que estão a surpreender: