O rei do samba: de maiô reduzido, Bruno Savate dá autêntico 'show' em aula de dança

É conhecido por ser um verdadeiro durão, mas mostrou-se como nunca o viu esta manhã. Bruno Savate foi o grande protagonista da aula de samba que Carolina Braga deu aos concorrentes do Big Brother, roubando todas as atenções com o visual ousado e sexy que usou para a ocasião.

O convidado especial do Big Brother vestiu um maiô azul e verde, com uma saia curtinha, e deu um verdadeiro 'show' a dançar ao som dos ritmos brasileiros. O momento divertido deixou os colegas de casa a rirem e o próprio mostrou-se muito animado com a sua performance.

A animação acaba com 'acidente': Bruno Savate dá aulas de savate a Luís Gonçalves e o desfecho foi inesperado

A noite de domingo foi muito animada na casa. No quarto, Luís Gonçalves confessou a Bruno Savate que gostava de praticar savate e queria ter o convidado do Big Brother como seu treinador.

Sem hesitar, o rei dos reality shows oferece-se para treinar o ex-fuzileiro e desafia-o a começarem ali mesmo, no quarto. O treino foi muito divertido, mas acabou rápido porque Luís sofreu um 'acidente': no meio da brincadeira, estragou o seu chinelo.

«Agora é que tenho mesmo de ir combater para ganhar dinheiro para comprar uns chinelos», disse, em tom de brincadeira. No quarto, Lisa Schincariol, Bruno Savate, Igor Rodríguez e Carina Frias riram-se à gargalhada.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

