«Débora VS Ana» e «André VS Savate»: concorrentes confrontam-se num intenso duelo! Saiba tudo

Esta noite, sendo uma gala de «Faroeste», o anfitrião revelou que concorrentes terão de confrontar-se num duelo. No final, os restantes concorrentes irão dizer de sua justiça. André Lopes e Bruno Savate foram a primeira «dupla» a assistir a imagens de vários confrontos e picardias entre os dois.

André Lopes começou por dizer: «Tenho dificuldade em perceber o que é verdade e o que é a sério. Não consigo levar o Bruno a sério (…) não argumenta muito, acaba por arranjar escapatórias para fugir ao assunto» «Não me identifico com algumas atitudes que ele tem aqui na casa».

Bruno Savate ripostou: «É um menino, é um bebé e tem aqui um babysitter, a Ana Barbosa (…) ele tem de se esforçar um bocadinho».

Os restantes concorrentes tiveram de votar em que esteve pior no duelo, colocando uma cobra no chapéu do respetivo concorrente. Noélia, Érica, Vina, Tatiana, Débora e Hélder colocaram as cobras no chapéu de André. Bárbara Parada e Ana Barbosa colocaram em Savate.

De seguida, Débora Neves e Ana Barbosa foram as duas concorrentes eleitas pelo anfitrião para enfrentarem este duelo. As duas também assistiram a imagens da sua semana de vários conflitos e picardias.

Ana Barbosa frisou: «A situação do casaco já todos sabemos como foi (…) assumi, estive mal ao gritar, pedi desculpa na mesa. Sou muito impulsiva e quando caio em mim, a minha forma de reagir é uma forma emotiva».

Débora Neves respondeu: «A Ana foi excessiva, mal-educada e de todo que eu não faria o mesmo. Ela fez o reset, eu também fiz o reset. Não é por eu não chorar, ou ir para o confessionário fazer cenas, não significa que eu também não esteja a sentir, porque eu também tenho sentimentos. A Ana é uma boa atriz, já vivi com ela durante 4 meses».

Os restantes concorrentes tiveram de votar em que esteve pior no duelo, colocando uma cobra no chapéu do respetivo concorrente. Savate, Noélia, Vina e Hélder colocaram na Ana. Bárbara, André, Érica e Tatiana colocaram a cobra na Débora.