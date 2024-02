Tensão entre André Lopes e Bruno Savate continua a aumentar! Mais um bate-boca aceso entre os dois

No Big Brother – Desafio Final, durante a cadeira quente, após a gala desta terça-feira, 20 de fevereiro, o anfitrião relembra o momento em que Bruno Savate ofereceu uma fralda a André Lopes.

Savate ri-se e justifica: «Ainda é um menino nos reality shows, tem muito que aprender…»

André considera a atitude do colega infantil e admite que tem muito que aprender sim, mas já tentou fazê-lo com Savate e não conseguiu. O concorrente garante que agora vai tentar fazê-lo com jogadores a sério.

Bruno Savate questiona o porquê de André ter vindo para um Reality show se o seu objetivo é argumentar e sugere que o colega vá para político.

Savate diz que não entende o que é o "jogo" que todos falam e pergunta se há cursos para reality shows.

André questiona Bruno Savate porque o acha um menino no jogo.

Savate diz que ele anda a dormir, uma vez que ele andou a "trabalhar" a semana toda e André só tentou formar casal com Bárbara e falar mal de si.

André defende-se e diz que viu muito bem o jogo dele, referindo que o viu pegar na peça "Débora" e movimentá-la como queria.

Noélia fica indignada e considera que André está a tentar meter Débora contra Savate e eleva o tom de voz. «Ela não é vítima nenhuma!», atirou a concorrente.

Por fim, Savate diz que André só o critica tanto porque tem inveja e brinca: «É dor de cotovelo!»