Bruno Savate choca Carolina com revelação que envolve Diogo: «Vais ficar muito triste quando saíres lá para fora»

Savate entrou na casa do Big Brother e já apertou com concorrentes, expondo-os.

Depois de uma gala muito intensa - marcada pela dupla expulsão de Micael Miquelino e de Érica Reis, e ainda pela entrada dos convidados Bruno Savate e Renata Reis -, a casa do Big Brother continuou com as emoções ao rubro pela noite dentro. Destaque-se a forte cadeira quente!

Antes desse momento, o ambiente começou a aquecer depois de, na cozinha, Bruno Savate ter revelado que os responsáveis pelo desaparecimento dos carregadores das máquinas de tabaco, que tanto têm dado que falar, foram da autoria de Manuel Rodrigues e Diogo Bordin, mas os concorrentes não acreditaram. Renata Reis confirmou aquilo que Savate estava a dizer, mas os inquilinos da casa mais vigiada do país continuaram com muitas dúvidas.

A tensão aumentou dentro da casa do Big Brother — e não demorou muito até surgirem os primeiros confrontos diretos. Durante uma conversa com Carolina, o veterano lançou uma revelação inesperada que a deixou visivelmente incomodada, mas reticente com a veracidade da mesma..

A cadeira quente polémica

«O Diogo está preocupado com a Carolina e em fazer jogo de casal. O Manuel Rodrigues, o santo dele não bate com o meu», atirou Bruno Savate.

O desaparecimento dos carregadores voltou a estar em cima da mesa e Bruno Savate acusou Diogo Bordin de ter perfil de «sonso». Por sua vez, considerou Manuel Rodrigues, um 'pau mandado', dado que o concorrente escondeu estes carregadores a mando do brasileiro.

Bruno Savate aproveitou o momento e deixou um aviso ao modelo: «Vejo muitas jogadas de bastidores. Vejo aqui muitos paus mandados (...) As pessoas agora vão saber o que é que tu és». Carolina Braga não acreditou na situação, a menos que o amigo especial admitisse: «Não acredito que seja ele ele se ele não admitir». Savate não perdoou: «Vais ficar muito triste quando saíres lá para fora».

Por sua vez, Renata Reis apontou todas as armas a Nuno Brito e alertou o concorrente para a sua falta de coerência quando diz que «defende as mulheres» quando, na sua perspetiva, já teve atitudes que demonstraram o contrário. Como, por exemplo, quando se riu no momento em que Solange 'quase ficou sem cuecas'.