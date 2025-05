Bruno Savate desafia «matilha»! Capitão em chamas com Carolina Braga

Bruno Savate em modo sem filtro : O capitão não poupou críticas e chamou o grupo de «matilha», acusando-os de atacar em conjunto e não pensarem por si.

Tensão com Solange e Carolina : Bruno classificou as concorrentes como «dissimuladas», num confronto direto que deixou o ambiente à flor da pele.

Veterano impõe respeito: Bruno Savate garantiu que, noutra edição, faria «de tudo» para expulsar um grupo assim.

O ambiente aqueceu no Big Brother quando Bruno Savate, Renata Reis, Carolina Braga, Manuel Rodrigues e a líder da semana, Solange Tavares, se reuniram numa conversa privada. Bruno Savate, conhecido pelo seu espírito combativo e frontalidade, não poupou palavras ao criticar o comportamento de vários concorrentes, deixando acusações duras e momentos de tensão no ar.

«Não me identifico com «la familia». Não conseguem pensar por cabeça própria», atirou o veterano da casa, referindo-se ao grupo dominante como uma «matilha» que, segundo ele, atacam sempre em conjunto, nunca sozinhos. A crítica foi direta e implacável, com Savate a reforçar a sua posição ao dizer: «Na minha edição, se houvesse um grupo como vocês, eu fazia de tudo para irem embora. Fazia tudo por tudo para irem de sopa.»

O concorrente foi ainda mais longe, acusando os colegas de falsidade e dissimulação. «Atacas em matilha, não me identifico com as vossas atitudes», disse, dirigindo-se diretamente a Carolina Braga e Solange Tavares, que tentaram justificar as suas posições mas não evitaram o confronto aceso. Bruno não hesitou em chamar as duas de “dissimuladas” e de «falsa» a Carolina.

