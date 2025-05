Há uma nova La Família no Big Brother? Irreconhecível, Bruno Savate larga 'bomba' na casa mais vigiada do País

O ambiente aqueceu — e muito — esta manhã na casa do Big Brother. Numa conversa que começou aparentemente tranquila no exterior da casa, entre a líder da semana Solange Tavares, os concorrentes Manuel Rodrigues e Carolina Braga, e ainda os capitães Bruno Savate e Renata Reis, os ânimos rapidamente se exaltaram… e Bruno Savate não poupou nas palavras.

Visivelmente incomodado com a postura de alguns colegas de jogo, o veterano dos reality shows fez duras acusações:

"Eu não me identifico com La Famílias (...) e vocês para mim são uma La Família. Não conseguem pensar por cabeça própria. Pensam todos juntos, todos em grupo (...) E quem ataca em grupo, é tudo mundo lá para fora."

Bruno Savate deixou claro o seu desagrado pela forma como alguns concorrentes se têm comportado no jogo, referindo que, nas edições em que participou anteriormente, faria de tudo para expulsar quem atacasse em grupo.

Mas o momento mais tenso da manhã foi, sem dúvida, o confronto direto entre Bruno Savate e Carolina Braga. A concorrente foi a única a responder à letra, mostrando-se firme perante o discurso inflamado do capitão. E a resposta de Savate foi imediata — e cortante:

"Não vos curto a todos, não vos queria conhecer lá fora, porque eu não me identifico com as vossas atitudes. Vocês são um bocado falsos", atirou. Dirigindo-se a Carolina, acrescentou ainda: "Tu és dissimulada."