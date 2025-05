«Não vos queria conhecer lá fora»: Bruno Savate faz ataque cerrado aos concorrentes

No Big Brother, Bruno Savate está implacável com Carolina Braga. O convidado especial não concorda com o jogo da concorrente de Cascais e teceu várias críticas à concorrente.

O rei dos reality shows estava no jardim a falar com Renata Reis, Carolina Braga, Manuel Rodrigues e Solange Tavares quando começou por lamentar o facto de toda a casa atacar Luís Gonçalves. «Eu tentei fazer ver à casa que aquilo que vocês estavam a tentar fazer, era ridículo. Vocês estão sistematicamente a deitar o Luís abaixo e a compará-lo comigo. A dizer que ele é uma cópia barata. Ele não é, não é nada», começou por dizer.

Carolina Braga reagiu de imediato. «Eu nunca vi nenhum concorrente cá dentro a ter atitudes e expressões tão idênticas a um outro concorrente que já cá tenha estado», defendeu. Renata Reis não concordou com a concorrente e retorquiu: «Eu acho que não estás a justificar bem. E se for a inspiração do homem?»

Bruno Savate prosseguiu em defesa de Luís Gonçalves, com unhas e dentes. «O Luís não imita pessoas, ele tem é opiniões que vão ao encontro das minhas. Ele tem os mesmos valores que eu», disse. Carolina Braga não concordou e continuou a contrariar o convidado especial: «Achas que quando tens uma casa toda contra uma pessoa é porque essa pessoa é sempre a vítima? Ou essa pessoa também provoca reações para que as pessoas se expressem?»

Pouco tempo depois, os mesmos concorrentes fizeram uma dinâmica com os convidados e questionaram aos mesmos quais são os membros da casa que mais os surpreenderam, pela positiva e pela negativa. «Pela positiva foi o Igor. É um miúdo muito tranquilo, muito boa onda... podia dar mais ao jogo, sim. Mas é muito boa onda, eu curto muito do Igor», disse Bruno Savate. «A pessoa que mais me desiludiu aqui na casa foi a Carol. Não estava à espera das atitudes incoerentes que tem tido», acrescentou.

Bruno Savate implacável com a suposta "La Família"... e Carolina braga volta a ser visada

A conversa escalou e Bruno Savate foi implacável com a maior parte dos concorrentes da casa. «Querem que vos diga aquilo que vocês já cometeram de errado aqui dentro? E que eu não me identifico. Eu não me identifico com La Familia. E vocês, para mim, são La Família. Não conseguem pensar por cabeça própria, pensam todos juntos, em grupo. Quem pensa em grupo e quem ataca em grupo, para mim, é todo o mundo lá para fora. Nas minhas casas, se houvesse algum grupo como há aqui nesta, eu fazia de tudo para vocês todos irem de sopa. Eu sou contra vocês estão todos a atacar a mesma pessoa (Luís)», afirmou, já exaltado.

E prosseguiu: «Podem-me dizer o que quiserem. Não há nada, mas nada que justifique aquilo que vocês fazem. Agora estou a falar a sério. Com aquilo que vejo, vocês querem que eu vos digue que vos curto a todos? Não vos curto a todos. Não curto mesmo. Falo convosco porque estou aqui a fazer o meu papel de convidado. Se eu queria conhecer-vos lá fora? Não queria. Não queria de forma alguma vos conhecer. Há aqui duas ou três pessoas que eu curtia de conhecer. Agora, no geral, vocês são concorrentes desta casa e eu sou convidado e tenho conviver convosco. Não me identifico com as vossas atitudes, na realidade vocês são um bocado falsos. Fazem as coisas e não admitem».

Carolina Braga não gostou das insinuações de Bruno Savate e não se deixou ficar. «Quem é que é falso para ti? Eu sou falsa?», questionou. O convidado especial do Big Brother atacou: «Tu és dissimulada. Não admites as tuas coisas. És falsa, pronto. És. Tu és falsa. Por muita coisa que eu vi. Porque é que tu és falsa? Nomeias o Cavaco, dás mil e uma justificações. Atacas em matilha, juntas-te a pessoas para atacar. Atacaste o Luís, já atacaram a Carina, já atacaram a Sara... as vossas nomeações são todas combinadas...»