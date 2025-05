O caldo entornou: Bruno Savate acusa Carolina Braga de o tentar 'enganar'

Pós-gala a ferver: as imagens da cadeira quente com Renata Reis e Bruno Savate

Nesta manhã, Bruno Savate confrontou Carolina Braga com o facto de esta não ter salvado o amigo Manuel Cavaco das nomeações. A concorrente do Big Brother justificou-se, mas o 'rei dos realities' não ficou convencido e mostrou-se em desacordo.

Pouco tempo depois desta conversa, Carolina Braga voltou a procurar Bruno Savate para continuar a justificar a sua escolha, mas o convidado do soberano não concorda com a concorrente e continuou a contrariá-la: «Gostas mais do Cavaco do que a Lisa e metes o Cavaco na mesma lá quando podias salvar um amigo teu. Eu nunca faria isso. Tanto é que, na última casa que eu tive, éramos quatro e estávamos sempre a proteger-nos», confessou. «Sobretudo, eu tinha uma pessoa que me dava super bem, que era a Noélia, e ela estava acima de tudo. Eu tentava sempre salvaguardá-la e ela fazia o mesmo comigo. Por isso é que eu acho estranho as vossas amizades aqui dentro. Acho que não são assim tão profundas e verdadeiras», retorquiu Savate.

A conversa acabou por azedar e os dois concorrentes discutiram por não chegarem a um consenso. «Eu vou fazer de conta que tenho três anos, que não ando nisto, que entrei agora e que acredito na tua ingenuidade. Não percebo nada de jogo, vou acreditar em ti, sou ingénuo», ironizou o convidado do Big. «Estás a ser irónico. Então sê ingénuo», atirou Carolina.

Bruno Savate 'entala' Carolina Braga

Já durante a manhã, o veterano dos reality shows da TVI provocou Carolina Braga por esta, na noite anterior, não ter escolhido o amigo Manuel Cavaco para ficar a salvo das nomeações.

«O Cavaco foi nomeado, mas eu em momento algum o nomeei. Foi nomeado por escolha do grupo. Ou seja, se eu não tivesse essa vantagem, ele teria ficado automaticamente nomeado. Poderia ter tirado, mas para mim era um peso da consciência maior tirar o Cavaco e ser uma escolha minha ir a Lisa. Podia ter tirado, mas não foi uma escolha minha ele lá estar», justificou Carolina Braga.

Bruno Savate não ficou convencido com a justificação da concorrente. «Mas foi uma escolha tua ele ter ficado lá», respondeu. A "namorada" de Diogo Bordin prosseguiu com as explicações:«O Cavaco, se sair, eu sei que o poderia ter tirado, mas não foi uma escolha minha metê-lo nas nomeações».

«Então o Cavaco não é assim importante para ti», atirou Bruno Savate, em tom de provocação.

Bruno Savate e Carolina Braga protagonizam discussão

Esta tarde na casa do Big Brother, o ambiente aqueceu depois de Bruno Savate entregar críticas ao comportamento de Carolina Braga. O concorrente, conhecido pelo seu estilo direto e estratégico, partilhou com alguns colegas a sua visão sobre o jogo de Carolina. Bruno Savate considerou que Carolina tem falhado no papel de concorrente ativa, alegando que a mesma não cria dinâmicas nem se envolve com o grupo de forma relevante e que está sempre com Diogo Bordin.