Bruno Savate volta a fazer das suas: gozou com Catarina Miranda e a nova ameaça de desistência do Big Brother Verão

Bruno Savate imitou Catarina Miranda e brincou com nova ameaça de desistência no Big Brother Verão.

Na tarde desta quarta-feira, 13 de agosto, Catarina Miranda voltou a ameaçar desistir do Big Brother Verão após um confronto aceso com Jéssica Vieira. O episódio não passou despercebido a Bruno Savate, vencedor do Big Brother – Desafio Final, que decidiu reagir com o seu humor característico nas redes sociais.

Num vídeo partilhado, Savate encarnou o papel de Catarina e simulou uma saída: «Infelizmente, é desta que eu vou sair, à terceira sim eu vou desistir mesmo. O Big Brother pode ter imensas coisas, pode motivar bastante, mas eu não consigo ficar aqui simplesmente a ver o meu Afonso ao lado de pessoas que eu não me identifico», começou por dizer na sua encenação. «

Eu gosto muito do Afonso, o que ele me está a fazer é inaceitável, inqualificável, por isso é desta que eu vou sair», continuou.

Com uma mala por perto, reforçou a simulação: «Big Brother, não adianta falar comigo, eu vou fazer as malas. Agradeço a todos os meus apoiantes, que fizeram de mim aquilo que eu sou hoje: uma mulher guerreira e que desiste, mas que leva o troféu para casa». Entre risos, acrescentou ainda: «Não há pão para malucos, estamos juntas família, Mirandetes ao poder. Não, não quero falar, Big. O que eu tenho é que agradecer ao público, aos espectadores, eu dei tudo por esta casa, tudo, tudo. E vou-vos dizer mais: eu gosto muito da Jéssica».

O momento rapidamente se espalhou nas redes sociais, com fãs a comentarem a sátira e a reacenderem a discussão sobre a postura de Catarina Miranda no jogo.