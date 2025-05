Cinha Jardim ou Bruno Savate? É isto que a internet tem a dizer sobre a zanga do momento

O reencontro entre Cinha Jardim e Bruno Savate esta manhã, dia 26 de maio, no programa Dois às 10, foi marcado por tensão e troca de argumentos em direto.

A comentadora da TVI aproveitou a presença de Bruno Savate para fazer alguns comentários sobre a sua presença enquanto capitão no Big Brother: «Não gostei nada, nada, nada… Achei que o Savate é mais inteligente do que o que foi lá dentro», começou por afirmar Cinha. A comentadora acrescentou ainda que Bruno «andou a dar muitas ordens, levou muita informação» e, em vez de mostrar o seu lado divertido e descontraído, optou por se focar nos conflitos, nomeadamente com Nuno Brito e Diogo Bordin.

No entanto, o momento mais inesperado da conversa aconteceu quando Bruno Savate revelou que recebeu uma mensagem da própria Cinha Jardim, onde esta supostamente terá escrito: «Este Savate vai de mal a pior.» Surpreendida, Cinha respondeu prontamente, negando ter enviado a mensagem diretamente para Bruno Savate e esclareceu que a alegada mensagem poderia ter sido enviada «para o teu grupo».

A interação entre ambos gerou grande reação por parte do público nas redes sociais. Muitos elogiaram Bruno Savate pela forma como respondeu às críticas: «Grande Savate 👏», «Que estouro 🔥» e «Contra factos não há argumentos» foram apenas alguns dos comentários que inundaram a publicação partilhada após o programa.

Cinha Jardim e Bruno Savate protagonizaram mais um episódio que promete dar que falar nos próximos dias, com os fãs a tomarem posições bem definidas.

