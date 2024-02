Bruno Savate admite culpa e tenta resolver atrito entre Hélder e Débora: «Peço desculpa aos dois (…) têm química!»

Débora Neves e Hélder Teixeira têm estado mais próximos um do outro, mas protagonizaram uma forte discussão na noite desta quinta-feira e os ânimos exaltaram-se, terminando com o concorrente a desabar em lágrimas, após toda a confusão gerada sobre o assunto.

Após uma noite de enorme tensão e grandes discussões entre os envolvidos, Bruno Savate decidiu conversar com Hélder Teixeira e resolver o conflito que considera ter começado através da sua «interpretação errada do jogo».

«Não gostei, estou muito triste com a Débora», começou por admitir Hélder Teixeira. Bruno Savate explicou o seu lado e admite não ter percebido inicialmente que o concorrente estava verdadeiramente com as imagens que teria visto sobre a sua aproximação de Débora. O "veterano dos realities" também se engana e prova disso foi admitir a sua «interpretação errada do jogo», ao considerar que Débora e Hélder poderiam estar a tentar conquistar o prémio para dividir entre si, à sua custa.

Mais tarde e já mais calmos, os dois juntaram Débora Neves à conversa e tentaram resolver as animosidades entre todos. «Nem vieste ter comigo… fiquei mesmo triste», começou por admitir Hélder em relação a Débora, que não se deixou ficar e questionou o porquê de não ter sido Hélder a ir ao encontro dela. O colega não conseguiu responder. Savate interveio e ajudou os dois a resolver o desentendimento: «Peço desculpa aos dois por ter criado uma desavença entre os dois».

De volta à proximidade inicial e às picardias a que já nos haviam habituado, Débora não deixar de salientar que faz uma «boa dupla» com Hélder, ao que Bruno Savate remata, confirmando: «têm química». Concorda com a opinião do "veterano dos realities»? Existirá mesmo química entre Débora e Hélder?