Provocações acesas entre Diana, Vina, Rafael contra Bruno Savate levam o concorrente ao limite? «Vou fazer a mala!». Saiba o que aconteceu

Esta quinta-feira à noite, no Diário Especial do Big Brother conduzido por Cláudio Ramos, demos as boas-vindas a um novo concorrente que vem, com certeza, agitar com a casa. Bruno Savate surpreendeu todos os concorrentes, com a sua entrada implacável.

Durante a semana, Bruno Savate esteve em picardias com Diana Lopes. Na noite passada, após o jantar, Diana e Savate entraram em mais provocações. Diana Lopes começou por confrontar Savate: «Tantos anos disto e não aprendes com os erros». «Saíste de uma casa porque davas-te mal com o Miguel e agora vais sair porque te dás bem com ele», atirou Savate.

Já irritada, Diana Lopes ripostou: «Pensas que és melhor que toda a gente…falaste do ego? Olha para o teu!». Bruno Savate não se deixou ficar calado: «És arrogante, para mim e para toda a gente. Sinto-me triste por existir pessoas no Mundo como tu».

Os dois concorrentes entraram em conflito sobre situações «lá de fora» e Savate mostrou-se indignado com a conversa: «A humildade cabe a toda a gente. As meninas também se educam».

«Não preciso que me dês educação que eu tenho um pai e uma mãe em casa! Tem cuidado com as palavras que usas para com mulheres», disse Diana Lopes. «Diana, faz-me um favor, pega num papel e vai chorar para o confessionário», provocou ainda Savate.

Já em ânimos acesos, Diana Lopes levantou-se e virou costas: «Olha-te ao espelho porque os outros concorrentes não precisam de descer ao teu nível». «Oh coisa, leva o papel e vai chorar para a casa de banho!», respondeu Savate.

Rafael Teixeira interrompeu a discussão dizendo que Savate já estava a exagerar e que lhe fica mal chamar de «coisa» a Diana. «Pareces o Santo António», ripostou Bruno Savate. «A mim não me vais chamar de Santo António. És um boneco aqui dentro, vens para aqui armado em parvo com ela», garantiu Rafael.

Na cozinha, Vina Ribeiro mostrou-se indignada com o que Savate disse em relação a Diana e atirou: «Andaste aí o dia todo desesperado para que isto acontecesse…agora conseguiste (…) Tenho pena…»

Bruno Savate levantou-se da mesa e ironizou: «Vou fazer a mala, vou-me embora». «Queres um lenço Savate?», terminou Vina.