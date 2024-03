Atrás das camaras, Francisco Monteiro e Bruno Savate protagonizam várias provocações: «Estou-te a tirar o foco e tu não gostas disso»

A repórter digital do Big Brother esteve nos bastidores com Bruno Savate e Francisco Monteiro. Os ex-concorrentes estavam-se a preparar para entrar no Big Brother - A Escolha. Os ex-concorrentes protagonizaram momentos muito divertidos. Ora veja.

No primeiro momento, Bruno Savate questiona e brinca com Zaza: “Qual é a tua cena de dizeres que eu devia ser substituído?”. Zaza explica o que aconteceu: «Não estou a gostar de trabalhar com a Bruna e eu disse: oh Bruna tenta acolhê-lo de uma forma melhor e a Bruna deu a ideia de seres trocado».

Savate não contente com a resposta acrescentou num tom irónico: «Queres que eu te diga o porquê de quereres que eu seja substituído? Porque eu neste momento estou-te a tirar o foco e tu não gostas disso».

Francisco Monteiro sem pudor responde: «Fica com o foco todo, fica com as revistas fica com tudo!». Bruno brinca e comenta: «Não as revistas eu deixo para ti». Zaza continua as provocações e confronta o ex-concorrente: «Olha vi uma coisa engraçada tua, foste apanhado. Então foste para o hotel com a tua namorada? Como é que é possível foste apanhado a ir para um hotel com a tua namorada? Estou chocado!». Bruno brinca mais uma vez e exclama: «Imagina que eu fosse com a tua!».

Bruno Savate a gostar da brincadeira e das provocações entre os dois continua a picar o amigo: «Sabes que eu vi uma coisa sobre ti… os teus amigos estão desiludidos contigo…». Francisco responde: «Eu mandei mensagem, juro que eu mandei mensagem para o meu grupo de amigos e eles disseram que não, que estão todos orgulhosos de mim». «De certeza? Olha estou muito desiludido contigo sinceramente», responde Savate.

Francisco respondeu: «Pois... não estás lá. Tens de pedir para entrares ao administrador». Bruno insiste: «Será que tu me deixas entrar?», à qual Francisco Monteiro responde: «Não depende de mim, eu não sou administrador do grupo».

Entretanto, Bruno Savate começa a maquilhar Francisco Monteiro. veja o momento hilariante, aqui:

Enquanto maquilha Zaza, Bruno Savate brinca e elogia o vencedor do Big Brother 2022: «Ele tem uns bons lábios. No domingo é que vai haver 'beijuta' . Estás bonito!». Francisco corrige Savate: «Eu sou bonito». O ex-concorrente não concorda com esta afirmação e diz: «És bonito interiormente, agora fisicamente não te posso mentir. Mentiroso não sou».

No entretanto, Savate sugere a Francisco Monteiro que façam uma cirurgia para perderem uns quilos na barriga. À qual Francisco responde: «Eu não faço batota. Tu é que estás habituado a batota»