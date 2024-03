Bruno Savate passa testemunho a Francisco Monteiro: «É um dos melhores jogadores de reality shows de Portugal»

O grande vencedor da segunda edição do «Big Brother - Desafio Final», Bruno Savate esteve à conversa com Manuel Luís Goucha sobre o seu longo percurso no formato em Portugal, tendo sido esta a sua sétima participação e segunda vitória.

Quanto ao objetivo que Savate tinha ao voltar a entrar na casa mais vigiada do país, não restam dúvidas: «O meu objetivo era chegar à final e (…) ganhar». «Senti que podia ser o vencedor porque todos os adversários que tinham foram saindo», disse ainda o vencedor sobre as suas expectativas em relação à vitória. Apesar de anteriormente já ter anunciado a sua “reforma” deste formato, Bruno Savate revela que são os novos e fortes jogadores que o deixam ansioso por regressar: «Quando uma pessoa sai de um programa diz logo que está cansada», começa por dizer, mas depois recorda entradas de fortes jogadores como Bruno de Carvalho e Francisco Monteiro, que lhe reacenderam o espírito de jogador.

Sobre Francisco Monteiro, Savate não se poupou aos elogios: «Esse sim, olhava para ele a jogar e era fantástico». Questionado sobre o que torna o jogo de Zaza tão especial, Savate não tem dúvidas: «Tem um poder de argumentação fora do normal e é muito inteligente (…) mesmo quando não tem razão leva as coisas para o lado dele». Ainda sobre Francisco Monteiro, Savate chegou mesmo a considerar o recente campeão como «a nata da nata». «O Francisco Monteiro é um dos melhores jogadores de reality shows de Portugal», acabou mesmo por dizer. Sobre as diferenças entre o próprio Savate e Zaza, Bruno considera que «o Francisco não é muito de tática, é mais de impulso». «O Francisco faz-me muito lembrar eu quando era novo», acaba por rematar Savate.