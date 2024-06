Bruno Savate já faz parte da grupeta? Vencedor do Big Brother faz partilha: «Estamos juntos»

Depois do Big Brother, a famosa grupeta, constituída por Panelo, Margarida Castro e Gabriel Sousa, continua unida e a dar nas vistas! Hoje, dia 21 de junho de 2024, sexta-feira, surgiram uma vez mais numa fotografia ao lado de Bruno Savate, que escreveu no seu Instagram: «Estamos juntos». Será que Savate já faz mesmo parte da Grupeta?

Também nesta sexta-feira, Bruno Savate esteve presente no «Dois às 10», com Cristina Ferreira, e falou sobre a sua filha, a pequena Cloe Luísa, de 4 anos, que manteve secreta por dois anos. Recordou o nascimento da filha, como sendo «uma sensação de alegria e depois de responsabilidade». Confessa que amadureceu desde que foi pai, tendo-se tornado «mais ponderado», olhando «o mundo com outra perspetiva». Revelou também que apenas passa uma semana com a filha por mês.

Bruno Savate só apresentou a filha ao público dois anos depois do seu nascimento. Numa das suas presenças no programa «Dois às 10», o veterano dos reality shows explicou os seus motivos: «Eu apresentei a minha menina ela tinha cerca de dois anos (...) Não foi esconder, foi proteger, não expor. Como a menina era muito novinha, era muito pequenina, eu e a mãe decidimos não expô-la, mediante a exposição social que eu tinha, resolvemos salvaguardá-la.», explica o ex-concorrente do Big Brother.

Bruno Savate deu o nome «Luísa» à filha, em homenagem à sua avó, e acrescenta que é uma criança cheia de atitude.

Bruno Savate participou em vários reality shows como «Casa dos Segredos 5», «Luta pelo Poder», «A Quinta» e «Big Brother- Duplo Impacto». Quando o ex-concorrente participou no «Big Brother- Duplo Impacto», a menina já era nascida, mas Bruno Savate optou por nunca falar dela: «Só sabiam os meus amigos muito próximos e a minha família».