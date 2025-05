«Ela ligou para lhe dar...»: Renata Reis e Igor Rodríguez têm futuro juntos? Bruno Savate faz revelação «fresquinha»

Igor Rodriguez é sincero aos seus sentimentos e abre o coração a Lisa. Surpreenda-se com o momento

Depois de ter saído da casa do Big Brother 2025, Bruno Savate foi convidado do Dois às 10 desta segunda-feira, 26 de maio, e fez uma revelação sobre Renata Reis e Igor Rodríguez, que ontem também abandonaram a casa mais vigiada do País.

O assunto surgiu porque Cristina Ferreira questionou se Renata Reis «saía da casa com o coração a mexer pelo Igor». «Acho mesmo que sim! Tinha umas informações, que se constataram. A Renata ligou para o Igor para lhe dar algumas ajudas aqui fora. Agora. Já se comunicaram, mas não posso revelar as minhas fontes. Foi hoje, é uma notícia fresquinha, de última hora», disse Savate.

Cláudio Ramos defendeu que sentiu que existia um interesse entre capitã e concorrente. «A Renata e o Igor tiveram um flirtzinho. Tiveram», disse o apresentador. «Eles agarraram-me muito na despedida dele... Eu acho que ficam bem juntos», acrescentou Cristina Ferreira. E Bruno Savate concordou: «Também acho. Ficam muito bem juntos».

Igor Rodríguez gosta de Lisa ou de Renata? Concorrente reage

Na mesma emissão do Dois às 10, Igor Rodríguez esteve a falar sobre a sua passagem pelo Big Brother 2025 e, à conversa com os apresentadores, falou sobre o forte abraço que Renata Reis lhe deu, no momento em que se despediram dentro da casa.

«Foi um abraço sentido. Disse-me: 'muita força, força ou continua'. Qualquer coisa assim», comentou Igor Rodríguez. «A Renata, quando entra, senti um apoio. Ela podia ter-me dado a crítica e fazer como outros concorrentes que não aceitaram a crítica. Mas eu levei aquilo como uma crítica construtiva», acrescentou.

Já sobre Lisa Schincariol - por quem Igor assumiu, ainda dentro da casa, que chegou a ter um interesse - o ex-concorrente também quis deixar algumas palavras. «Claro que vou esperar por ela, para ter uma grande amizade. É uma das pessoas que eu quero levar para a minha vida», garantiou.

Cláudio Ramos não se deixou ficar e atirou: «Ele é mais Renata do que Lisa». «Eu vou dando informações...», findou Igor, em tom de brincadeira.