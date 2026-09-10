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Bruno Savate lança farpa a Joana Albuquerque e reacende passado entre os dois: «Uns precisam de jogo...»

  • Sofia Noval Baptista
Bruno Savate lança farpa a Joana Albuquerque e reacende passado entre os dois: «Uns precisam de jogo...» - Big Brother
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A participação de Joana Albuquerque no Big Brother All Stars não está a passar despercebida fora da casa. Bruno Savate decidiu recorrer às redes sociais para deixar uma mensagem enigmática, mas carregada de ironia, sobre a presença da ex-companheira no reality show. Sem mencionar diretamente o nome de Joana, o concorrente foi claro naquilo que quis transmitir.

As palavras de Bruno Savate rapidamente chamam a atenção, sobretudo porque tem um passado em comum com Joana Albuquerque e não é novidade conhecem bem as dinâmicas dos reality shows.

Uma relação que ficou marcada pelo mundo dos reality shows

Bruno Savate e Joana Albuquerque não são propriamente desconhecidos um do outro. Os dois viveram uma relação no passado, numa fase em que ambos estavam já ligados ao universo dos reality shows.

A história entre os dois acabou por ficar para trás, mas os percursos televisivos continuaram a cruzar-se. E há um episódio particularmente marcante que torna esta nova troca de palavras ainda mais curiosa.

Joana levou a melhor sobre Savate numa final

Apesar da relação que tiveram, Joana Albuquerque acabou também por protagonizar um momento de grande destaque frente a Bruno Savate num reality show.

Os dois chegaram à final, mas foi Joana quem acabou por levar a melhor e conquistar a vitória. Um resultado que ficou inevitavelmente associado à história dos dois e que, anos depois, dá ainda mais contexto à provocação deixada agora por Savate.

O antigo casal passou, assim, de uma relação dentro e fora dos ecrãs para uma espécie de rivalidade pontual que continua a despertar curiosidade sempre que um dos dois fala do outro.

«Uns precisam de jogo... outros precisam do King para aparecer»

É precisamente esta história que dá outro peso à publicação de Bruno Savate. Através das redes sociais, o antigo concorrente aproveitou a participação de Joana no Big Brother All Stars para lançar uma indireta que rapidamente pode ser interpretada como uma crítica ao jogo da ex-companheira.

A expressão «jogar às escondidas» parece apontar para uma alegada falta de protagonismo dentro da casa, enquanto a referência a Savate sugere que, na sua perspetiva, Joana estaria a precisar do seu nome para voltar a estar no centro das atenções.

E o remate não deixa muito espaço para dúvidas sobre o tom da publicação: «Uns precisam de jogo... outros precisam do King para aparecer».

Picardia entre dois antigos rivais?

A publicação surge numa altura em que Joana Albuquerque está novamente debaixo dos holofotes, agora como concorrente do Big Brother All Stars. Bruno Savate, por sua vez, continua a ser uma das figuras mais reconhecidas do universo dos reality shows em Portugal.

Com uma relação no passado, uma final disputada entre os dois e agora uma nova provocação pública, a história entre Savate e Joana ganha mais um capítulo — desta vez, sem que seja necessário estarem frente a frente para trocar farpas.

Bruno Savate lança farpa a Joana Albuquerque
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Temas: Bruno Savate Joana Albuquerque

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