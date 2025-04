Bruno Savate anunciou o seu concorrente preferido nesta edição do Big Brother

Bruno Savate já tem um concorrente preferido na atual edição do Big Brother. Surpreenda-se com a sua preferência

Bruno Savate recorreu às redes sociais para mostrar as suas preferências em relação aos concorrentes do Big Brother 2025. O vencedor do Big Brother - Desafio Final revelou o seu apoio a Luís Gonçalves e, ainda, teceu duras críticas a Lisa Schincariol.

O ambiente dentro da casa do Big Brother está ao rubro, com o clima entre os concorrentes a aquecer cada vez mais. Desta vez, os protagonistas do mais recente desacato foram Lisa Schincariol e Luís Gonçalves, que se envolveram numa acesa troca de palavras, culminando num forte desentendimento que está a dar que falar. Foi no seguimento deste desacato que a tensão entre os concorrentes escaldou, levando a concorrente a comparar Luís a Bruno Savate. Lisa criticou a postura de Luís no jogo com esta comparação, já que insinuava que Luís Gonçalves procurava ser "politicamente correto".

O ambiente entre os colegas não tem sido o melhor, e as constantes tensões entre ambos estão a começar a subir a temperatura. Nos últimos dias, ambos os concorrentes parecem não se entender, trocando, simultaneamente, acusações. Durante uma dinâmica em que os concorrentes tinham de avaliar os membros das equipas, a tensão entre ambos voltou a subir. Luís Gonçalves ficou em choque com uma acusação da colega. Lisa Schincariol sugeriu que o lado negativo da personalidade de Luís se tem sobressaído mais que o lado positivo, ao que o concorrente, indignado, não concordou.

As imagens não deixaram Bruno Savate indiferente. O vencedor do Big Brother - Desafio Final reagiu às palavras da concorrente, mostrando o seu desagrado. Na mesma mensagem, Bruno Savate foi explícito: está a apoiar Luís Gonçalves. Na mesma partilha, Bruno Savate foi duro com a concorrente, sugerindo que a sua palavra é insignificante.