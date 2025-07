"Dois grandes reis de reality": Fãs ao rubro com encontro destes ex-concorrentes na praia

Não é só dentro da casa que os fãs vibram com os concorrentes. Também depois de saírem dos reality-shows, as estrelas continuam a ser acarinhadas pelo público e prova disso são Luís Gonçalves e Bruno Savate, que levaram os fãs à loucura ao mostrarem-se juntos na praia.

Desde que se conheceram dentro da casa do Big Brother 2025, os dois concorrentes têm mostrado que a amizade que criaram foi bem para lá do reality show. Cá fora, continuam inseparáveis — e agora decidiram rumar ao sul do país para desfrutar de uns dias de verão… com direito a muitas fotos que fizeram as delícias dos fãs.

Bruno Savate, que entrou como capitão no Big Brother 2025, foi uma das primeiras figuras públicas a demonstrar apoio total a Luís Gonçalves durante o programa. O carinho e a cumplicidade entre os dois saltaram à vista dos telespectadores — e continuam visíveis nas imagens que têm partilhado.

A dupla foi vista recentemente no Algarve, onde têm aproveitado o bom tempo, paisagens deslumbrantes e momentos de descontração. E claro, os registos desses dias têm encantado os fãs.

«Dois grandes reis de reality... divirtam-se muito... beijinhos grandes para os dois», lê.se. «Para mim os melhores concorrentes de sempre, O Luís sem filtros o que aprecio bastante num ser humano», escreve outro. «Grandes pessoas,gosto muito de vocês ❤️😍❤️😍», é outro comentário à publicação.

Deslize na galeria e espreite estas e outras imagens que mostram esta amizade fora do comum — da casa mais vigiada do país para o Verão, sempre com boa disposição e companheirismo!