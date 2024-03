Bruno Savate critica estratégia de Miguel Vicente: «Foi engolido pelo próprio jogo»

O grande vencedor da segunda edição do «Big Brother - Desafio Final», Bruno Savate esteve à conversa com Manuel Luís Goucha sobre o seu longo percurso no formato em Portugal, tendo sido esta a sua sétima participação e segunda vitória.

Recorde aqui as últimas notícias de Bruno Savate:

Quanto ao objetivo que Savate tinha ao voltar a entrar na casa mais vigiada do país, não restam dúvidas: «O meu objetivo era chegar à final e (…) ganhar». «Senti que podia ser o vencedor porque todos os adversários que tinham foram saindo», disse ainda o vencedor sobre as suas expectativas em relação à vitória. Quando questionado sobre o seu maior adversário nesta edição, Bruno Savate fez a seguinte análise de jogo. «O Miguel Vicente tem um jogo complicado porque é psicológico». O vencedor foi ainda mais longe dizendo. «Eu reparei que ele estava cansado psicologicamente por tentar cansar os outros psicologicamente».

Sobre a estratégia que Bruno levou para dentro do Desafio Final, o vencedor admitiu: «A minha estratégia era eliminar logo os mais fortes para ter uma final mais tranquila», o que acabou por acontecer até certo ponto tendo em conta algumas eliminações e, principalmente desistências, incluindo a de Miguel Vicente. Sobre essa desistência, Savate não tem dúvidas: «O Miguel foi engolido pelo próprio jogo».