Savate e Noélia recusam despedir-se de Érica Silva: «Chamou-me chata…»

Érica Silva abandona a casa mais vigiada do País! Veja as reações

A gala do Big Brother – Desafio Final foi recheada de muitas emoções e um dos momentos marcantes aconteceu quando Érica foi expulsa. Bruno Savate e Noélia Pereira não se quiseram despedir da colega de casa e permaneceram sentados no sofá.

Cláudio Ramos não deixou passar o momento em claro e confrontou os concorrentes. «Savate e Noélia, não se despediram da Érica, porquê?», questionou o apresentador.

Bruno Savate começou por ironizar com a situação e afirmou: «temos tempo lá fora, somos tão amigos lá fora!»

«Mas não acha que a Érica foi uma colega de casa ou ficou magoado com ela?», insistiu Cláudio Ramos.

«O que lhe vou dizer é o seguinte: uma pessoa que diz que eu a ameacei, que tentou deturpar a realidade ao máximo para manchar a minha imagem ao máximo aí fora, não merece sequer que eu me levante», explicou Savate.

Nessa altura, o apresentador pediu também justificações a Noélia. «Queria confirmar se a Noélia o faz por solidariedade ao Bruno, ou se está mesmo magoada com a Érica?».

Noélia responde dizendo que não gostou de ser chamada de chata: «Estou (magoada) porque ela chamou-me chata, entregou-me o galardão de chata, com uma justificação que eu só achei a mais descabida possível. Se para ela ser uma pessoa preocupada com os outros é ser chata, para mim desceu muito na minha consideração. Não tenho nada para dizer à Érica. Quanto a mim eu disse em vários confessionários que ela tinha muita maldade na cabeça (…) Não me identifico com o tipo de jogo dela», declarou Noélia.

Estão encontrados os 5 finalistas do Desafio Final!

O Big Brother - Desafio Final está quase a chegar ao fim. A gala de hoje foi uma noite de muitas emoções e decisões determinantes no rumo da final deste Desafio. A 6 dias da Final já se conhecem os 5 Finalistas!

Os grandes Finalistas desta edição do Big Brother são:

- Vina Ribeiro

- Ana Barbosa

- Noélia Pereira

- Bruno Savate

- Bárbara Parada

Na segunda parte do programa, houve uma ronda de nomeações e Ana Barbosa ficou imune. A concorrente é a terceira finalista do Big Brother - Desafio Final!

Também nesta noite de emoções fortes ficamos a conhecer o último expulso desta grande noite. André Lopes abandonou a casa com 38% dos votos. Bárbara Parada foi salva com 62% dos votos.

De relembrar que a Grande Final do Big Brother - Desafio Final está marcada para o próximo domingo, dia 17 de março. Continue a acompanhar tudo sobre o Big Brother - Desafio Final no nosso site.