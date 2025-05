Bruno Savate perde a paciência, vira as costas a Nuno Brito e bate-lhe com a porta na cara: «Não me faças de Santo António»

Um momento de tensão marcou o Extra do Big Brother desta quarta-feira. Marta Cardoso interrompeu os comentadores em estúdio para fazer uma ligação em direto à casa, onde Bruno Savate e Nuno Brito protagonizavam uma conversa acalorada na casa de banho.

Tudo aconteceu após a festa semanal, quando Bruno Savate confrontava Nuno Brito sobre alegados comentários feitos por Carolina Braga, há uns tempos atrás, sugerindo que Luís Gonçalves cheira mal. Algo que aconteceu na festa fez este assunto resurgir e o veterano dos reality shows da TVI saiu em defesa do colega e não poupou Nuno e Carolina de críticas.

«Acho isso completamente deselegante», atirou Savate, visivelmente incomodado com a situação. Perante a tentativa de Nuno em justificar-se, Bruno foi direto: «És do norte não és? Então não me faças de Santo António». Com isto, virou costas ao personal trainer e bateu com a porta da casa de banho, deixando-o 'pendurado'.

Veja o momento aqui:

Veja também: Enfurecida, Solange Tavares deixa Luís Gonçalves pendurado no confessionário: «A mim não me fazem de parva»

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

CARINA – 761 20 20 02

IGOR – 761 20 20 08

MANUEL CAVACO – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

Acompanhe tudo ao minuto aqui