Mentor ou estratega? Bruno Savate aconselha Nuno Brito: «Com as tuas jogadas de bastidores acabas por...»

A gala de domingo não foi uma noite como qualquer outra, uma vez que os concorrentes foram surpreendidos com novidades escaldantes. Para além da dupla expulsão, dois pesos pesados entraram na casa mais vigiada do país. Na casa do Big Brother nada pode ser tomado como garantido, uma vez que o anfitrião está sempre pronto para surpreender os concorrentes.

Bruno Savate e Renata Reis entraram na casa do Big Brother e com a língua afiada, dado que não se estão a poupar nas palavras. Os ex-concorrentes estão a expor todas as suas opiniões e a gerar discórdia entre os atuais concorrentes, fazendo o clima de tensão disparar. Já na cadeira quente, os ânimos exaltaram-se. Bruno Savate e Renata Reis não pouparam nas críticas ao jogo dos concorrentes, sendo os principais visados Diogo Bordin e Nuno Brito.

No entanto, apesar de toda a discórdia, Bruno Savate deixa conselhos a Nuno Brito. Durante uma conversa no jardim, Nuno Brito apontou o dedo aos capitães das equipas, afirmando que vieram para defender Luís Gonçalves. Indignados com as palavras do concorrente, os mesmos assumiram que as suas preferências lá fora não interferem com a sua missão dentro da casa mais vigiada do país.

Bruno Savate foi mais longe e chamou Nuno Brito à razão. O ex-concorrente aconselhou Nuno Brito, afirmando que está disposto a dar-lhe dicas e a falar abertamente apesar da sua preferência a Luís Gonçalves, o seu rival. Nuno Brito pega nessa sua afirmação e acusa-o, dizendo que Bruno Savate veio para proteger Luís. Indignado, Savate altera o tom da conversa. O ex-concorrente denuncia o jogo de Nuno Brito e aconselha-o a mudar de estratégia caso queira chegar longe no jogo, uma vez que o seu jogo de 'bastidores' não é correto.