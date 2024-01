Tensão! Savate revela conversa do exterior com Patrícia sobre Miguel: «Disseste que ele te ameaçou»

Patrícia desabafa com Vina: «Ninguém tem o direito de querer que eu fale quando não quero falar»

A noite de terça-feira foi marcada por um desentendimento entre Patrícia Silva e Bruno Savate, depois de o concorrente ter revelado uma conversa que teve com a colega antes de entrarem na casa mais vigiada do País.

«A atitude que estás a ter não é a atitude que me disseste ao telemóvel. Disseste que ele (Miguel Vicente) te ameaçou: ‘Ou estás de um lado ou estás do outro, se estiveres do lado dela (Bárbara) vais para a rua’, foi o que ele te disse», revelou Bruno Savate perante alguns colegas.

O nortenho continuou: «E tu disseste que não te identificavas com ele minimamente e que ele tinha um ego muito elevado lá fora e cá dentro ainda ia confirmar muito mais isso. Está feito, já está tudo dito e foi o que se passou».

Já no confessionário, Savate voltou a explicar tudo: «Ele lá fora apertou a Patrícia que se a Bárbara entrasse, ou ela ficava do lado do Miguel, ou se fosse para o lado da Bárbara ele ia carregar, ia metê-la na chapa e de seguida era expulsa, para ela ver bem a escolha que ia fazer aqui dentro».

Patrícia Silva não gostou que Bruno Savate tivesse revelado uma conversa privada sua e mostrou-se magoada com o colega, por sentir que ele quebrou a sua confiança ao fazê-lo. No fim, Patrícia não conseguiu conter as lágrimas.